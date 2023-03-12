Джеррард вылетел в Стамбул на переговоры с «Трабзонспором»
Экс-тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард близок к тому, чтобы возглавить турецкий «Трабзонспор», сообщает Mirror Football.
42-летний английский специалист уже вылетел в Стамбул, где будут проходить переговоры с «Трабзонспором».
Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла», которую он покинул в октябре прошлого года. До этого он возглавлял шотландский «Рейнджерс».
«Трабзонспор» 7 марта объявил об уходе Абдуллы Авджи, который возглавлял клуб с 2020 года. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Орхан Ак.
«Трабзонспор» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции после 23 матчей.
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