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Сегодня, 08:15

Джеррард может возглавить «Трабзанспор»

Виктория Кравченко
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Английский тренер Стивен Джеррард может возглавить «Трабзонспор», который является действующим чемпионом Турции, сообщает Sporx.

По данным источника, клуб ищет нового тренера, так как ранее команду покинул Абдулла Авджи. Он руководил командой на протяжении последних трех лет и взял с ней чемпионство в турецкой Суперлиге.

Также среди кандидатов на пост главного тренера есть Славен Били и Серген Ялчин.

Ранее Джеррард возглавлял «Рейнджерс» и «Астон Виллу».

Стивен Джеррард
ФК Трабзонспор
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