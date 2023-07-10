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Сегодня, 12:23

Стала известна возможная заработная плата Полоза в Турции

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Дмитрий Полоз.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Фатих Карагюмрюк» продолжает переговоры с бывшим нападающем «Ростова» Дмитрием Полозом.

Турецкий клуб предлагает 31-летнему футболисту зарплату в размере 500 тысяч евро в год.

25 июня стало известно, что турецкий «Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант перехода нападающего. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Полоз провел за «Ростов» 30 матчей и забил 9 голов. На его счету 19 игр и 3 мяча за сборную России.

Дмитрий Полоз
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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