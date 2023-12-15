Президента турецкого «Анкарагюджю» пожизненно дисквалифицировали за избиение судьи

Федерация футбола Турции пожизненно дисквалифицировала президента «Анкарагюджю» Фарука Коджа за избиение арбитра, сообщается на сайте организации.

Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой суперлиги против «Ризеспора» (1:1). Причиной его действий стало недовольство работой Мелера.

12 декабря Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее Коджа заявил, что не принимает никаких обвинений, выдвинутых против него. А также отметил, что инцидент произошел из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения. Позже он подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю».