Колосков считает, что Дзюбе нужно завершать карьеру после расторжения контракта с «Аданой Демирспор»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Все закончилось. Если он там не подошел, то где он нужен?» — приводит Metaratings слова Колоскова.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний россиянин покинул турецкую команду.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. На его счету 1 гол в 5 матчах за команду. В последний раз форвард появлялся на поле 7 октября в игре против «Газишехира» (1:1) и провел на поле 6 минут. В двух последних матчах «Аданы Демирспор» Дзюбы не было даже в заявке команды.