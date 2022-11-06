В Турции отреагировали на новость о возможном расторжении контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал для «СЭ» новость о возможном расторжении контракта форварда Артема Дзюбы с «Аданой Демирспор».

«Честно, я ничего не слышал об этом. Но не удивился бы разрыву контракта с Дзюбой по инициативе руководства, так как он последний, кого выберет Монтелла (главный тренер — прим. «СЭ»)», — сказал Озджан «СЭ».

6 ноября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом. Последний раз форвард выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут.

Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе 2022 года. Форвард принял участие в пяти матчах команды и забил один гол.