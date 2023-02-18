«Хатайспор» выступил с заявлением после гибели Атсу

«Хатайспор» прокомментировал новость о гибели полузащитника Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Выражаем свои соболезнования.

Похороны нашего футболиста Кристиана Атсу, погибшего под завалами, уже на пути к отправке в его родной город в Гане. Мы не забудем тебя, Атсу. Пусть земля тебе будет пухом, прекрасный человек. Нет слов, чтобы описать нашу печаль.

Покойся с миром», — сказано в заявлении клуба.

31-летнего ганца не могли найти под завалами на протяжении 11 дней.

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».

В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций, где был признан лучшим игроком турнира.