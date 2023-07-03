Источник: «Галатасарай» договорился о переходе российского игрока

«Галатасарай» договорился о трансфере российского игрока, сообщает турецкий журналист Серхат Улуерен в Twitter.

По данным источника, действующий чемпион Турции также достиг соглашения с бельгийским игроком, но имена обоих футболистов пока не сообщаются.

Ранее турецкое издание Fanatik сообщало, что нападающий ЦСКА Федор Чалов согласился перейти в «Галатасарай».

В феврале инсайдер Николо Скира заявлял, что турецкий клуб близок к покупке полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро в год.