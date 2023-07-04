«Карагюмрюк» не смог договориться с Каннаваро

Итальянский специалист Фабио Каннаваро не возглавит «Карагюмрюк», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, турецкий клуб не смог договориться с 49-летним итальянцем. Отмечается, что стороны не нашли полного согласия по поводу состава команды.

Ранее турецкую команду тренировал другой итальянец — Андреа Пирло. Он покинул клуб в мае.

Последним местом работы Каннаваро был «Беневенто», который он покинул в феврале этого года. Ранее он работал с «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Насром», «Тяньцзинем» и сборной Китая.