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Эмре Белезоглу отреагировал на обвинения избитого турецкого арбитра в провокации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Анкарагюджю» Эмре Белезоглу отреагировал на обвинения со стороны арбитра Халила Умута Мелера, которого избили после матча турецкой суперлиги.

На Мелера напали после матча 15-го тура между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1). По итогам инцидента Федерация футбола Турции пожизненно дисквалифицировала президента «Анкарагюджю» Фарука Коджа.

Ранее Мелер заявил, что инцидент с его избиением спровоцировал Белезоглу.

«Я вышел на поле и обнял Халила Умута Мелера. И я трижды извинялся перед ним в коридоре за то, что с ним случилось. Позже я позвонил ему и поговорил с помощником судьи, поскольку он отдыхал. Помощник судьи сказал мне: «Я свидетель, вы поддержали нас, подойдя к нам в коридоре», — ответил на обвинения Белезоглу, слова которого приводит HaberGlobal.

12 декабря Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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