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Сегодня, 11:15

Избитый турецкий арбитр обвинил в инциденте экс-игрока «Интера» Эмре Белезоглу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Турецкий арбитр Халил Умут Мелер, который подвергся избиению после матча 15-го тура турецкой суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1), рассказал, кого считает виновником произошедшего.

На Мелера напал президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа. Причиной его действий стало недовольство работой арбитра.

«После того как после матча прозвучал свисток, игроки подошли поблагодарить нас за работу. В этот момент я видел, как Эмре Белезоглу (главный тренер «Анкарагюджю». — Прим. «СЭ») машет руками. Его держал тренер соперника Ильхан Палут. В этот момент меня ударили кулаком. Я не помню, что было дальше, потому что меня били. Это было неожиданно, потому что не было никаких инцидентов. Только тренер спровоцировал эту ситуацию», — приводит слова Мелера Haber61.

Белезоглу возглавляет «Анкарагюджю» с октября. В качестве футболиста он выступал за «Фенербахче», «Башакшехир», «Атлетико», «Ньюкасл», «Интер» и «Галатасарай».

12 декабря Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

15 декабря стало известно, что Федерация футбола Турции пожизненно дисквалифицировала президента «Анкарагюджю» Фарука Коджа за нападение на судью.

Футбол
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