«Фенербахче» в гостях победил «Галатасарай» и не позволил ему досрочно стать чемпионом Суперлиги

«Фенербахче» одержал гостевую победу над «Галатасараем» в 37-м туре чемпионата Турции со счетом 1:0. Единственный гол забил на 71-й минуте Чаглар Сеюнджю. С 21-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления защитника Александера Джику.

Таким образом, «Фенербахче» набрал 96 очков и сократил отставание от «Галатасарая» до трех баллов, не позволив прямому конкуренту досрочно оформить чемпионство.

Победитель чемпионата Турции определится в последнем туре: «Галатасарай» встретится в гостях с «Коньяспором», а «Фенербахче» примет «Истанбулспор». Оба матча пройдут 26 мая.