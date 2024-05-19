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«Фенербахче» в гостях победил «Галатасарай» и не позволил ему досрочно стать чемпионом Суперлиги

«Фенербахче» не позволил «Галатасараю» досрочно стать чемпионом Суперлиги
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«Фенербахче» одержал гостевую победу над «Галатасараем» в 37-м туре чемпионата Турции со счетом 1:0. Единственный гол забил на 71-й минуте Чаглар Сеюнджю. С 21-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления защитника Александера Джику.

Таким образом, «Фенербахче» набрал 96 очков и сократил отставание от «Галатасарая» до трех баллов, не позволив прямому конкуренту досрочно оформить чемпионство.

Победитель чемпионата Турции определится в последнем туре: «Галатасарай» встретится в гостях с «Коньяспором», а «Фенербахче» примет «Истанбулспор». Оба матча пройдут 26 мая.

Турция. Суперлига. 37-й тур
19 мая, 00:00. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
0:1
Фенербахче

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
1
0
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