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Сегодня, 22:00

Матч второй лиги Турции завершился массовой дракой и шестью удалениями

Руслан Минаев
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Матч между «Бурсаспором» и «Диярбакырспором» в матче 18-го тура второй лиги Турции завершился массовой дракой.

В концовке встречи одновременно драку начали несколько игроков и представителей тренерских штабов обеих команд. В итоге судья показал 6 красных карточек в добавленное ко второму тайму время. Встреча завершилась победой «Диярбакырспора» со счетом 2:0.

19 декабря президент «Истанбулспора» увел команду с поля в матче с «Трабзонспором» в знак протеста против решения судьи.

11 декабря после матча с «Ризеспором» (1:1) в 15-м туре чемпионата Турции президент «Анкарагюджю» Фарук Кодже ударил судью Халила Умута Мелера в лицо, в результате чего арбитр упал на газон, и его начали избивать ногами. После этого инцидента Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны. Кодже после инцидента подал в отставку.

Футбол
ФК Бурсаспор
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