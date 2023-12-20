Матч второй лиги Турции завершился массовой дракой и шестью удалениями

Матч между «Бурсаспором» и «Диярбакырспором» в матче 18-го тура второй лиги Турции завершился массовой дракой.

В концовке встречи одновременно драку начали несколько игроков и представителей тренерских штабов обеих команд. В итоге судья показал 6 красных карточек в добавленное ко второму тайму время. Встреча завершилась победой «Диярбакырспора» со счетом 2:0.

19 декабря президент «Истанбулспора» увел команду с поля в матче с «Трабзонспором» в знак протеста против решения судьи.

11 декабря после матча с «Ризеспором» (1:1) в 15-м туре чемпионата Турции президент «Анкарагюджю» Фарук Кодже ударил судью Халила Умута Мелера в лицо, в результате чего арбитр упал на газон, и его начали избивать ногами. После этого инцидента Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны. Кодже после инцидента подал в отставку.