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Игроки «Фенербахче» и «Галатасарая» подрались перед началом матча в чемпионате Турции

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Футболисты «Галатасарая» и «Фенербахче» подрались перед началом матча 37-го тура чемпионата Турции.

Стартовый свисток о начале встречи должен был прозвучать в 19:00 по московскому времени. Несколько футболистов обеих команд повздорили во время разминки. В дальнейшем конфликт перерос в массовую потасовку.

Перед началом игры «Фенербахче» занимал второе место в таблице с 93 очками. «Галатасарай» лидировал, имея в активе 99 баллов.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
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