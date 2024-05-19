Игроки «Фенербахче» и «Галатасарая» подрались перед началом матча в чемпионате Турции

Футболисты «Галатасарая» и «Фенербахче» подрались перед началом матча 37-го тура чемпионата Турции.

Стартовый свисток о начале встречи должен был прозвучать в 19:00 по московскому времени. Несколько футболистов обеих команд повздорили во время разминки. В дальнейшем конфликт перерос в массовую потасовку.

Перед началом игры «Фенербахче» занимал второе место в таблице с 93 очками. «Галатасарай» лидировал, имея в активе 99 баллов.