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Судейство

Сегодня, 09:13

Эксперты ЭСК РФС стали видеоинспекторами в Турции. ТФФ начала новый эксперимент

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Франк Де Блекере.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», с 26-го тура чемпионата Турции, матчи которого проходят с 16 по 19 февраля, Турецкая футбольная федерация (ТФФ) начала эксперимент с использованием иностранных видеоинспекторов. 10 зарубежных специалистов, среди которых известные судьи ФИФА, будут теперь оценивать работу местных рефери, не присутствуя на играх. Их мнение станут учитывать при подсчете окончательной оценки арбитра, которая будет состоять из двух частей: 50 процентов придется на зарубежного эксперта, другая половина — на турецкого инспектора.

Пока в число видеоинспекторов вошли: Кес Баккер (Нидерланды), Давид Фернандес Борбалан (Испания), Франк Де Блекере (Бельгия), Александру Дякону (Румыния), Бу Карлссон (Швеция), Лусилиу Кардозу Кортес Батишта (Португалия), Йорн Вест Ларсен (Дания), Майк Райли (Англия), Алан Снодди (Северная Ирландия), Уильям Янг (Шотландия).

Де Блекере и Снодди входили в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Бельгиец приступил к выполнению обязанностей члена ЭСК в марте 2020 года, североирландец — в начале весны 2021-го. В марте 2022 года они вместе с немцем Вольфгангом Штарком объявили о «приостановлении исполнения обязанностей в ЭСК до дальнейшего уведомления». Впоследствии их (а также португальца Витора Мануэла Мелу Перейру) навсегда вывели из комиссии, заменив на других, большей частью российских экспертов. А сейчас в ЭСК снова иностранцы — правом голоса в ней обладают Милорад Мажич (Сербия), Равшин Ирматов (Узбекистан), Джюнейт Чакыр (Турция) и Нестор Питана (Аргентина). Также вправе голосовать Николай Иванов.

Алан Снодди
Франк Де Блекере
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