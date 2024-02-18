В Турции футболист умер от рака в возрасте 29 лет

Защитник турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Мюмин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что футболист умер от рака крови.

«С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Терпения и соболезнования всем родным», — говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне футболист провел за клуб 4 матча, не отметившись результативными действиями.