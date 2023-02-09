Экс-одноклубник Дзюбы рассказал, что чуть не погиб во время землетрясения в Турции

Нападающий клуба «Адана Демирспор» Фредрик Гульбрандсен рассказал, что чуть не погиб во время землетрясения в Турции.

«Не могу описать словами, как мне было страшно 6 февраля, когда в Адане содрогнулась земля. Я спал на последнем, 15-м этаже дома и в какой-то момент был уверен, что умру. Думал, что пол подо мной рухнет. До сих пор не могу поверить, что здание устояло. Оно тряслось так, будто я был в лодке в море в сильный шторм. Когда выбрался, то увидел множество людей, выходящих на улицу. Все они были в ужасе. Мне очень сильно повезло», — написал Гульбрандсен в социальных сетях.

Также 30-летний норвежец раскритиковал власти Турции, которые приняли решение перенести только один тур чемпионата страны по футболу.

«Я не могу поверить, что нам скоро придется играть в футбол, когда множество людей продолжают бороться за жизни. Политики не понимают, как это сказалось на людях. Многие, как и я, не знают, стоит ли их дом до сих пор и смогут ли они туда вернуться. Теперь все кажется небезопасным. Футбол — моя самая большая страсть, но моя жизнь важнее», — добавил Гульбрандсен.

Гульбрандсен играет за «Адану Демирспор» с сентября 2022 года. Он провел в составе команды 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

В ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

По последним данным, число погибших превысило 16 тысяч человек, общее число пострадавщих — более 66 тысяч людей.