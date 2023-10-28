Экс-хавбек ЦСКА Гбамен близок к переходу в «Трабзонспор»

Футбольный агент из Турции Адем Чебеджи рассказал, что экс-полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен может вернуться в состав «Трабзонспора».

«Может ли Гбамен вернуться в клуб РПЛ? Очень сомневаюсь, потому что буквально сейчас мы с Гбаменом на пути в Трабзонспор, чтобы подписать контракт с клубом», — приводит слова Чебеджи Metaratings.ru.

2 сентября Гбамен стал свободным агентом. «Эвертон» в последний день трансферного окна объявил о досрочном расторжении контракта с 27-летним ивуарийцем.

В сезоне-2022/23 Гбамен на правах аренды играл в Турции за «Трабзонспор». В 24 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями.

В 2022 году ивуарийский хавбек выступал за ЦСКА. За московскую команду футболист провел 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.