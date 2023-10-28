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Экс-хавбек ЦСКА Гбамен близок к переходу в «Трабзонспор»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент из Турции Адем Чебеджи рассказал, что экс-полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен может вернуться в состав «Трабзонспора».

«Может ли Гбамен вернуться в клуб РПЛ? Очень сомневаюсь, потому что буквально сейчас мы с Гбаменом на пути в Трабзонспор, чтобы подписать контракт с клубом», — приводит слова Чебеджи Metaratings.ru.

2 сентября Гбамен стал свободным агентом. «Эвертон» в последний день трансферного окна объявил о досрочном расторжении контракта с 27-летним ивуарийцем.

В сезоне-2022/23 Гбамен на правах аренды играл в Турции за «Трабзонспор». В 24 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями.

В 2022 году ивуарийский хавбек выступал за ЦСКА. За московскую команду футболист провел 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-khavbek-cska-gbamen-blizok-k-perekhodu-v-trabzonspor-299538/
Футбол
ФК Трабзонспор
Жан-Филипп Гбамен
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