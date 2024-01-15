Бонуччи заявил о настрое выиграть трофей в «Фенербахче»

Новичок «Фенербахче» Леонардо Бонуччи заявил, что настроен выиграть в турецком клубе трофей.

«Благодарен всем. Я обсуждал свой будущий переход с Эдином Джеко и Душаном Тадичем. Услышанное от них повлияло на мой выбор. Я хочу привнести свой опыт. Я в последней фазе своей карьеры и хочу закончить ее трофеем. Попробую изучать турецкий язык», — цитирует Бонуччи ppianetamilan.it.

36-летний итальянец подписал контракт до конца сезона-2023/24.

Бонуччи выступал за «Унион» с сентября прошлого года. Он провел за немецкий клуб 10 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.