Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле плюшевыми игрушками во время матча чемпионата Турции

Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» (0:0) во время матча 14-го тура турецкой Суперлиги забросали поле мягкими игрушками.

Все собранные игрушки передадут детям, которые пострадали после землетрясения в Турции и Сирии.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Землетрясения в Турции и Сирии привели к гибели более 46 тысяч человек.