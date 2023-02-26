Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 22:00

Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле плюшевыми игрушками во время матча чемпионата Турции

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Болельщики забросали поле мягкими игрушками.
Фото Global Look Press

Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» (0:0) во время матча 14-го тура турецкой Суперлиги забросали поле мягкими игрушками.

Все собранные игрушки передадут детям, которые пострадали после землетрясения в Турции и Сирии.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Землетрясения в Турции и Сирии привели к гибели более 46 тысяч человек.

Футбол
ФК Антальяспор
ФК Бешикташ
0
Читайте также
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Оздоева заявил, что игрок не испытывает «как таковой скуки» по России
Новости
RSS RSS
Все новости