Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле плюшевыми игрушками во время матча чемпионата Турции
Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» (0:0) во время матча 14-го тура турецкой Суперлиги забросали поле мягкими игрушками.
Все собранные игрушки передадут детям, которые пострадали после землетрясения в Турции и Сирии.
Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.
Землетрясения в Турции и Сирии привели к гибели более 46 тысяч человек.
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