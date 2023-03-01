Дзюба о том, почему расторг контракт с «Аданой Демирспор»: «Не дали даже шанса обкакаться самому»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«В какой-то период у меня произошел щелчок, когда я понял, что все. Когда я пропустил третью или четвертую игру подряд. Я на тот момент уже раза три поговорил с мистером Монтеллой (Винченцо Монтелла — главный тренер «Аданы Демирспор» — прим. «СЭ»). Когда я в очередной раз услышал: «Все в порядке, ты — топ, лучший, все будет нормально», я понял, что это точка невозврата. Когда я ехал в Турцию, у меня было два сценария. Первый: я смогу забивать, покажу, что я — бомбардир, все будет круто, и я докажу, что могу играть не только в России. Второй: я не смогу себя там проявить, буду плохо играть и обкакаюсь именно сам. А тут произошел третий сценарий, которого я вообще не ожидал. Даже шанса не дали самому обкакаться.

Я понимал все так: я — дорогой трансфер для «Аданы», один из самых высокооплачиваемых игроков. Меня через три дня после подписания поставили в старт на «Фенербахче», провел неплохой матч для человека, который три месяца не играл, забил гол. Еще и пенальти мог пробить, у меня же был день рождения, ребята отдавали мне мяч. Во втором матче я провел на поле тайм, а потом тренер сказал, что нужно поставить Марио Балотелли. Как раз у них с Монтеллой был конфликт, они чуть не подрались. Третий матч — мне сказали, что нужно начать в запасе, потому что есть опасность получить травму. Я наивно в это поверил — ну, может, и правда так было, мне давали нагрузки на тренировках, я бегал, работал даже чуть больше остальных, надо было догонять. Я вышел на замену на 20 минут, причем мы проигрывали 0:1, а в конце сравняли. А потом — просто без шансов», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба выступал за «Адану Демирспор» с августа 2022 года, форвард забил 1 гол в 5 матчах за команду. В ноябре того же года футболист расторг контракт с клубом.

8 февраля 2023 года форвард перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.