Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 13:57

Дзюба о том, почему расторг контракт с «Аданой Демирспор»: «Не дали даже шанса обкакаться самому»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«В какой-то период у меня произошел щелчок, когда я понял, что все. Когда я пропустил третью или четвертую игру подряд. Я на тот момент уже раза три поговорил с мистером Монтеллой (Винченцо Монтелла — главный тренер «Аданы Демирспор» — прим. «СЭ»). Когда я в очередной раз услышал: «Все в порядке, ты — топ, лучший, все будет нормально», я понял, что это точка невозврата. Когда я ехал в Турцию, у меня было два сценария. Первый: я смогу забивать, покажу, что я — бомбардир, все будет круто, и я докажу, что могу играть не только в России. Второй: я не смогу себя там проявить, буду плохо играть и обкакаюсь именно сам. А тут произошел третий сценарий, которого я вообще не ожидал. Даже шанса не дали самому обкакаться.
Я понимал все так: я — дорогой трансфер для «Аданы», один из самых высокооплачиваемых игроков. Меня через три дня после подписания поставили в старт на «Фенербахче», провел неплохой матч для человека, который три месяца не играл, забил гол. Еще и пенальти мог пробить, у меня же был день рождения, ребята отдавали мне мяч. Во втором матче я провел на поле тайм, а потом тренер сказал, что нужно поставить Марио Балотелли. Как раз у них с Монтеллой был конфликт, они чуть не подрались. Третий матч — мне сказали, что нужно начать в запасе, потому что есть опасность получить травму. Я наивно в это поверил — ну, может, и правда так было, мне давали нагрузки на тренировках, я бегал, работал даже чуть больше остальных, надо было догонять. Я вышел на замену на 20 минут, причем мы проигрывали 0:1, а в конце сравняли. А потом — просто без шансов», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба выступал за «Адану Демирспор» с августа 2022 года, форвард забил 1 гол в 5 матчах за команду. В ноябре того же года футболист расторг контракт с клубом.

8 февраля 2023 года форвард перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
6
1
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Военный эксперт объяснил слова о возможном стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Популярное видео
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болельщики «Бешикташа» и «Антальяспора» забросали поле плюшевыми игрушками во время матча чемпионата Турции

Дзюба: «В «Адане Демирспор» меня можно было выпускать в концовке даже пьяным»
Новости
RSS RSS
Все новости