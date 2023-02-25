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Сегодня, 17:13

Агент Оздоева заявил, что игрок не испытывает «как таковой скуки» по России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Анзор Гаргаев, агент российского полузащитника турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, заявил, что футболист не испытывает «как таковой скуки» по России.

«Скучает ли Оздоев по России? Как таковой скуки нет. Он же не эмигрировал. В Турции теперь его новое рабочее место. У профессионального футболиста заложено в генетике, что смена стран, смена клубов — это в порядке вещей. Они морально адаптированы к этому. Магомед не эмигрировал в другую страну на постоянное место жительство, а просто поменял рабочее место, которое находится в другой стране», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. В составе турецкого клуба он провел 21 матч, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-ozdoeva-skuchaet-li-magomed-po-rossii-kak-takovoi-skuki-net-on-zhe-ne-emigriroval-230782/
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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