Агент Зайнутдинова: «Интерес к Бактиеру в Европе был и есть»

Евгений Новиков, агент полузащитника «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, поделился деталями перехода футболиста из ЦСКА в турецкий клуб.

— Где будет жить Бактиер? Предоставляет ли клуб жилье и машину?

— «Бешикташ» предоставляет ему машину. С жильем он будет определяться сам, — приводит Metaratings.ru слова агента.

— Есть ли пункт о возможности продажи в клуб одного из топовых европейских чемпионатов? Настоял ли на нем сам Зайнутдинов?

— Да, у Зайнутдинова есть договоренность с «Бешикташем» о его продаже в случае поступления предложений от клубов из чемпионатов топ-5.

— Были ли другие предложения из Европы? В СМИ писали об интересе из Италии.

— Интерес к Бактиеру в Европе был и есть. Это качественный и стабильный футболист, способный закрыть несколько позиций на поле.

21 августа ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ». Ранее сообщалось, что 25-летний футболист подпишет контракт с турецкой командой на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

Зайнутдинов выступал за армейцев с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

После двух туров «Бешикташ» идет на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 4 очка.