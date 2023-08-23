Грушевский назвал перешедшего в «Бешикташ» Зайнутдинова уникумом

Российский актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский ответил на вопрос, ослабнет ли московский клуб после перехода полузащитника Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Баха в этом плане — уникальный футболист. Да, в ЦСКА прежде были такие универсалы, но Баха — уникум. Знаю, что за сборную Казахстана он играл нападающего, а в ЦСКА он выходил даже на позиции центрального защитника. Ему доводилось выходить и в группе атаки при тренерстве Гончаренко. По универсализму, он — абсолютный рекордсмен. Согласен, что уход Бактиера — потеря. ЦСКА — команда слова. Я так понимаю, что Бактиеру пообещали, что при хорошем предложении от солидного клуба его отпустят. Как мы видим, Бактиеру поступило предложение от «Бешикташа» и клубы смогли договориться. Я желаю ему только удачи», — приводит Meta-ratings.kz слова Грушевского.

21 августа ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ». Ранее сообщалось, что 25-летний футболист подпишет контракт с турецкой командой на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

Зайнутдинов выступал за армейцев с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 27 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.