«Бешикташ» внес Зайнутдинова в заявку на сезон-2023/24
«Бешикташ» внес полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова в заявку на сезон-2023/24. О трансфере игрока пока официально не сообщалось.
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 25-летнего футболиста составляет 4,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро «армейцы» могут заработать в качестве бонусов.
«Бешикташ» внес Зайнутдинова в заявку.
Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Казахстана согласовал контракт с «Бешикташем». В ближайшее время стороны проведут последние переговоры о подписании соглашения.
Источник: https://tff.org/default.aspx?pageID=518
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