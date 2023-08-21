«Бешикташ» внес Зайнутдинова в заявку на сезон-2023/24

«Бешикташ» внес полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова в заявку на сезон-2023/24. О трансфере игрока пока официально не сообщалось.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 25-летнего футболиста составляет 4,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро «армейцы» могут заработать в качестве бонусов.

«Бешикташ» внес Зайнутдинова в заявку.

Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Казахстана согласовал контракт с «Бешикташем». В ближайшее время стороны проведут последние переговоры о подписании соглашения.