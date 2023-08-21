Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Игры
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 13:45

«Бешикташ» внес Зайнутдинова в заявку на сезон-2023/24

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бактиер Зайнутдинов.
Фото ФК «Бешикташ»
«Бешикташ» внес Зайнутдинова в заявку.
1/2

«Бешикташ» внес полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова в заявку на сезон-2023/24. О трансфере игрока пока официально не сообщалось.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 25-летнего футболиста составляет 4,5 миллиона евро. Еще 500 тысяч евро «армейцы» могут заработать в качестве бонусов.

«Бешикташ» внес Зайнутдинова в заявку.

Сообщалось, что 25-летний игрок сборной Казахстана согласовал контракт с «Бешикташем». В ближайшее время стороны проведут последние переговоры о подписании соглашения.

Источник: https://tff.org/default.aspx?pageID=518
Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Галатасарай» предложил Серхио Рамосу двухлетний контракт
Новости
RSS RSS
Все новости