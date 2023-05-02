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Агент Оздоева заявил, что к футболисту есть интерес от клубов из топ-5 лиг Европы и из Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев оценил новость о желании руководства клуба «Фатих Карагюмрюк» продлил контракт с россиянином.

«То, что «Фатих» хочет сохранить Магомеда Оздоева показывает, как работает руководство клуба, как они анализируют состав, знают своих лидеров. Неудивительно, что Магомед проводит хороший сезон, на него есть спрос, поэтому клуб хочет удержать его у себя. Зависит все от решения Магомеда, если он захочет и видит перспективы в будущем, то контракт будет продлен. Пока о переходе в другой клуб говорить рано — Оздоев только шесть месяцев в команде, у него еще полтора года по контракту. Конкретных предложений нет, но все в начальном переговорочном процессе. К Магомеду есть интерес от клубов из топ-5 лиг Европы, а также команды из чемпионата Турции. Я общаюсь со спортивным директором «Фатиха», который доводит до меня, что есть интерес и звонки от конкретных команд. Я в этом деле не главное действующее лицо, приоритет отдается клубу. Если «Фатих Карагюмрюк» посчитает нужным оповестить Оздоева, то они обязательно ему это скажут», — приводит слова Гаргаева Sport24.

Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом прошлого года. Контракт 30-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Оздоев провел за команду 29 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-agent-ozdoyev-k-magomedu-yest-interes-ot-klubov-iz-top-5-lig-yevropy-i-iz-turtsii
Магомед Оздоев
Футбол
ФК Фатих Карагюмрюк
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В «Фатих Карагюмрюк» сообщили о заинтересованности в продлении контракта с Оздоевым
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