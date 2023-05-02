В «Фатих Карагюмрюк» сообщили о заинтересованности в продлении контракта с Оздоевым

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с Оздоевым. У него еще один год по контракту. Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе. Европа? Не могу сказать ничего конкретного», — сказал Акын «СЭ».

Оздоев перешел в «Фатих Карагюмрюк» летом прошлого года. Контракт 30-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 Оздоев провел за команду 29 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.