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Сегодня, 13:26

Агент Соу заявил, что многие клубы интересуются футболистом

Алина Савинова
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Луиджи Соррентино, агент нападающего «Анкарагюджю» Али Соу, заявил, что многие клубы проявляют интерес к футболисту.

«Али интересуются многие клубы, потому что он провел этот сезон на высочайшем уровне. Но сейчас все в ожидании, посмотрим, что будет происходить дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Соррентино.

С 2022 года Соу выступает за «Анкарагюджю» на правах аренды из «Ростова». В текущем сезоне он провел 28 матчей в чемпионате Турции, отметился 12 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-mnogie-kluby-interesuyutsya-ali/
Футбол
ФК Ростов
Али Соу
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