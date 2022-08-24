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Сегодня, 10:36

Агент Дзюбы рассказал, где футболист мог продолжить карьеру в России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Рубин»

Агент нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, где футболист мог бы продолжить карьеру в России.

«Артем четко поставил цель уехать, поэтому не вел переговоров с клубами из России, хотя было 3-4 реальных достойных предложения из клубов РПЛ.

Скажу так, российские команды рассматривались только в случае плана Б — если бы ничего капитально не получилось за границей.

Я так понял, если бы в этом случае «Рубин» все еще проявлял интерес, Артем в России пошел бы именно туда, помочь Леониду Слуцкому, с которым он очень хорошо общается», — сказал Гольдман Sport24.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» в четверг, 18 августа. Соглашение с нападающим заключено по схеме «1+1».

В понедельник, 22 августа, Дзюба забил гол в дебютном матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4) и стал лучшим по количеству выигранных верховых единоборств.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-24-agent-nazval-rossiyskiy-klub-kuda-dzyuba-pereshelby-yesliby-sorvalis-vse-varianty-za-granitsey
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
ФК Рубин (Казань)
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