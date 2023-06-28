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Сегодня, 20:50

Агент Оздоева заявил, что представители ПАОКа общались с футболистом: «Ему пояснили личные условия»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева рассказал о переговорах между ПАОКом и турецким клубом.

«ПАОК вышел на Магомеда сам. С ним разговаривали представители клуба. Ему пояснили его личные условия. Сейчас вопрос стоит в деньгах, за которые Магомеда готовы отпустить. ПАОК определяется с конкретным предложением. Идут переговоры. К чему-то они могут прийти. Если клубы договорятся между собой, тогда уже решение придется принимать Магомеду. У клуба нет желания его отпускать. Зачем ломать голову, если еще что-то может не получиться. Если будет близко к договоренности о трансфере, тогда уже Магомед будет думать предметно, уходить или нет», — сказал Гаргаев «СЭ».

30-летний россиянин выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду. Контракт россиянина действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.

Магомед Оздоев
ФК ПАОК
ФК Фатих Карагюмрюк
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