«Реал», «Барселона» и «Милан» претендуют на 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Гюлера

Несколько европейских топ-клубов поборются за полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, на игрока претендуют «Реал», «Барселона» и «Милан». Ожидается, что окончательное решение о его будущем может быть принято на следующей неделе.

Гюлер является воспитанником «Фенербахче». В прошедшем сезоне 18-летний хавбек провел 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.