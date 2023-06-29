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Сегодня, 17:05

«Реал», «Барселона» и «Милан» претендуют на 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Гюлера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Несколько европейских топ-клубов поборются за полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, на игрока претендуют «Реал», «Барселона» и «Милан». Ожидается, что окончательное решение о его будущем может быть принято на следующей неделе.

Гюлер является воспитанником «Фенербахче». В прошедшем сезоне 18-летний хавбек провел 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

Футбол
ФК Барселона
ФК Милан
ФК Реал
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