Агент Оздоева подтвердил, что ПАОК сделал предложение по трансферу игрока

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, отреагировал на информацию о том, что ПАОК сделал предложение о покупке футболиста.

«Это правда, есть такая ситуация. Не знаю, как закончится, но такая ситуация на самом деле есть. Клубы должны о чем-то поговорить и к чему-то придти. Если они договорятся, то уже слово за нами, не бежим вперед паровоза. Любой профессиональный футболист готов рассмотреть предложение если его устраивает, почему бы и нет? Нормальная ситуация. Решение будет за Магомедом, он вдумчивый и взрослый парень, но есть много нюансов.

Варианты из России? Были звонки. У него нет невозврата в Россию, открыт к предложениям», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

30-летний россиянин выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за команду. Контракт россиянина действует до конца июня 2024 года с опцией продления еще на один год.