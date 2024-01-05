«Зенит» подписал двух бразильцев и переманивает Ахметова, «Реал» откажется от Холанна ради Мбаппе

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» доминирует на трансферном рынке

Этой зимой действующий чемпион России обновляет состав активнее всех в РПЛ. За сутки клуб из Санкт-Петербурга провернул сразу несколько сделок.

Во-первых, «Зенит» официально объявил о договоренности с «Интернасьоналом» из Порту-Алегри о переходе защитника Роберта Ренана на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2024 года. Напомним, 20-летний защитник играет в «Зените» с января 2023 года, провел 18 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.

Также клуб из Санкт-Петербурга объявил о двух приобретениях. Так, состав сине-бело-голубых пополнил нападающий «Коринтианса» Педро. 17-летний бразилец, которому 5 февраля исполнится 18 лет, присоединится к «Зениту» 12 января и примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона. Педро — воспитанник «Коринтианса». На его счету 1 гол в 21 матче за бразильский клуб.

Вторым новичком команды Сергея Семака за сутки стал защитник «Флуминенсе» Нино. Контракт с 26-летним бразильцем рассчитан до 2028 года. «Сине-бело-голубые приветствуют Нино в Петербурге и желают новичку новых побед и трофеев — вместе с «Зенитом»!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

По данным журналиста Фабио Алейшо, «Зенит» заплатит за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.

Третьим новобранцем питерцев может стать хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов. Трансфер состоится уже в это трансферное окно, несмотря на окончание контракта Ахметова летом. Об этом сообщают Telegram-канал «Это футбол, брат!» и журналист Андрей Панков. По данным инсайдера Ивана Карпова, речь идет о выкупе игрока за 850 тысяч евро. Контракт с Ильзатом будет подписан на 3,5 года.

Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» завершает трансфер игрока сборной Колумбии

Агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, рассказал о возможном трансфере его клиента в «Краснодар».

«Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром». Нужно еще подождать», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Колумбии в ближайшее время может подписать контракт на три года.

В сезоне-2023/24 23-летний Кастаньо провел 13 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года и провел за национальную команду 7 встреч.

Гильерме не будет в «Сочи»

В «Локомотиве» официально опровергли слухи о возможном переходе Гильерме в «Сочи».

«Маринато — легенда нашего клуба, поэтому любая информация о его продаже не соответствует действительности», — приводит заявление пресс-службы «Локо» Sport24.

Ранее сообщалось, что 38-летний голкипер может перейти в «Сочи» в зимнее трансферное окно. Речь шла как о полноценном трансфере, так и об аренде игрока до конца сезона.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В текущем сезоне вратарь провел за железнодорожников 5 матчей в FONBET Кубке России, пропустил 5 мячей и дважды отыграл на ноль.

Маринато Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локо» включился в борьбу за защитника, на которого претендует «Спартак»

«Локомотив» и «Панатинаикос» интересуются защитником «Аданы Демирспор» Эндрю Гравийоном, сообщил в Twitter журналист Салим Манав. Он сообщает, что представители клубов посетят матч с «Истанбулом ББ» (6 января), чтобы понаблюдать за игрой гваделупца.

В конце 2023 года появилась информация об интересе к Гравийону со стороны «Спартака», о чем заявил представитель футболиста.

25-летний защитник выступает за «Адана Демирспор» с прошлого лета. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и оформил один ассист.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4,7 миллиона евро.

Эндрю Гравийон (слева). Фото Global Look Press

Черышев может продолжить карьеру в РПЛ

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев допустил, что может стать игроком клуба из России.

«Буду ли летом рассматривать варианты с переходом в Россию? Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них интерес ко мне. Конечно, все рассмотрю. Дома решим, как дальше продолжать карьеру. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы еще много лет играть в футбол», — цитирует Черышева РИА «Новости».

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 9 матчей и не отметился результативными действиями. Денис выступает за итальянский клуб с лета прошлого года, а через полгода, если не продлит соглашение, станет свободным агентом.

Ранее Черышев играл за «Валенсию», «Вильярреал», «Севилью» и «Реал».

Денис Черышев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Реал» готов отказаться от Холанна ради Мбаппе

Мадридский клуб готов пожертвовать трансфером нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна ради подписания Килиана Мбаппе из «ПСЖ», сообщает MadeinFoot.

По информации источника, окружение норвежца находится в тесном контакте с представителями испанского клуба, чтобы поддерживать хорошие отношения с руководством. Однако сообщается, что люди, принимающие решения в «Реале», настроены подписать Мбаппе.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил дедлайн для принятия решения — середину января.

Сам футболист отказывается от комментариев на тему своего будущего: «Я еще не принял решение. В 2022 году я не знал окончательного вердикта до мая. На этот раз, если бы я знал, чем хочу заниматься, я бы не позволил затягивать с решением. Это не имело бы смысла», — приводит AS слова Мбаппе.

Текущий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

«МЮ» отказался от Регилона

«Манчестер Юнайтед» активировал пункт о досрочном расторжении арендного соглашения с защитником «Тоттенхэма» Серхио Регилоном, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Напомним, «Юнайтед» арендовал Регилона в летнее трансферное окно. Он провел за манкунианцев 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.