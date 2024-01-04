«Зенит» взял 17-летнего вундеркинда из Бразилии. Педро — суперталант, но не стоит сразу ждать от него чудес
«Зенит» официально объявил о приобретении прав на нападающего «Коринтиаса» Педро. Юный футболист присоединится к сине-бело-голубым 12 января. 17-летний игрок (в февраля исполнится 18) стал седьмым бразильцем (не считая Марио Фернандеса) в петербургском клубе после ухода Ренана. А ведь еще на подходе защитник «Флуминенсе» Нино и форвард «Палмейраса» Артур. Правда, трансфер последнего пока застопорился.
Эхо Алберто
Еще прошлой зимой зенитовцы удачно для себя разрешили ситуацию с Юри Алберто. Напомним, что он по личной инициативе захотел приостановить контракт с «Зенитом». После этого невский клуб договорился с «Коринтиасом» и оставил вратаря Ивана и Мантуана, приобрел Ренана и Ду Кейроса, а также получил право преимущественного выкупа Педро.
С Иваном быстро попрощались, Ренан совсем не подошел и уже отправился в аренду на родину, Ду Кейрос — пока скорее игрок запаса, Мантуана можно считать футболистом стартового состава в этом сезоне. А Педро в Петербурге ждали больше всех — в будущем в нем видят не только долгожданную замену Малкому, но и ценный актив для последующей продажи в европейский топ-клуб.
Фанаты недовольны уходом Педро за смешные деньги
В «Коринтиасе» очень рассчитывали на 17-летнего вундеркинда. Болельщики клуба наблюдали, как соседи из «Палмейраса» продали суперталанта Эндрика в мадридский «Реал» за 40 миллионов евро, а «Барселона» выкупила у «Атлетико Паранаэнсе» нападающего Витора Роке на впечатляющих условиях. Фанаты недовольны тем, что Педро отпустили в Петербург за довольно скромные по нынешним меркам деньги. Но объяснение здесь довольно простое: финансовые трудности.
Также говорят, что Педро — талант, который может и не заиграть. Так что сиюминутные 9 миллионов евро за 50% прав на игрока (при перепродаже «Зенит» отдаст половину вырученной суммы агентам, родственникам и родному клубу футболиста) — очень нужная для «Коринтианса» сумма.
Вундеркинд, от которого пока не стоит ждать чудес
Педро дос Сантос, или просто Педро, родился 5 февраля 2006 года. Он невысок (рост — 170 сантиметров), но благодаря низкому центру тяжести умело пользуется дриблингом. Бразилец обладает высокой скоростью, техничный и выносливый. Прибавляем к этому его умение бить с двух ног и получаем идеального игрока на позицию флангового нападающего.
Педро приезжает в Россию не с пустыми руками, у него уже есть серьезный титул: вместе с Ренаном он стал победителем чемпионата Южной Америки (U-20). На турнире бразилец провел восемь игр и забил два мяча, один из которых — в финале.
Один очевидный минус — Педро не так давно выступает на взрослом уровне, поэтому ошибки с его стороны точно будут. Пример Ренана нам уже это показал. Другое дело, что в атаке многие погрешности простительны. В любом случае от 17-летнего футболиста не следует ждать каких-то чудес в первом сезоне РПЛ.
Как Семак будет использовать бразильца? Вполне вероятно, что весной «Зенит» вернется к схеме с четырьмя защитниками, здесь держим в уме практически согласованный трансфер Нино. Педро может сыграть как на левом фланге атаки, так и на правом. Также не стоит забывать об Артуре, который с большой долей вероятности окажется в Петербурге и составит конкуренцию на краю атаки.
Адаптируется ли юный талант в российских условиях и справится ли с давлением? Узнаем совсем скоро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5