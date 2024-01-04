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«Зенит» взял 17-летнего вундеркинда из Бразилии. Педро — суперталант, но не стоит сразу ждать от него чудес

«Зенит» объявил о переходе 17-летнего нападающего «Коринтианса» Педро
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Педро.
Фото Global Look Press
Рассказываем о новичке команды Семака.

«Зенит» официально объявил о приобретении прав на нападающего «Коринтиаса» Педро. Юный футболист присоединится к сине-бело-голубым 12 января. 17-летний игрок (в февраля исполнится 18) стал седьмым бразильцем (не считая Марио Фернандеса) в петербургском клубе после ухода Ренана. А ведь еще на подходе защитник «Флуминенсе» Нино и форвард «Палмейраса» Артур. Правда, трансфер последнего пока застопорился.

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Эхо Алберто

Еще прошлой зимой зенитовцы удачно для себя разрешили ситуацию с Юри Алберто. Напомним, что он по личной инициативе захотел приостановить контракт с «Зенитом». После этого невский клуб договорился с «Коринтиасом» и оставил вратаря Ивана и Мантуана, приобрел Ренана и Ду Кейроса, а также получил право преимущественного выкупа Педро.

С Иваном быстро попрощались, Ренан совсем не подошел и уже отправился в аренду на родину, Ду Кейрос — пока скорее игрок запаса, Мантуана можно считать футболистом стартового состава в этом сезоне. А Педро в Петербурге ждали больше всех — в будущем в нем видят не только долгожданную замену Малкому, но и ценный актив для последующей продажи в европейский топ-клуб.

Фото из соцсетей Педро

Фанаты недовольны уходом Педро за смешные деньги

В «Коринтиасе» очень рассчитывали на 17-летнего вундеркинда. Болельщики клуба наблюдали, как соседи из «Палмейраса» продали суперталанта Эндрика в мадридский «Реал» за 40 миллионов евро, а «Барселона» выкупила у «Атлетико Паранаэнсе» нападающего Витора Роке на впечатляющих условиях. Фанаты недовольны тем, что Педро отпустили в Петербург за довольно скромные по нынешним меркам деньги. Но объяснение здесь довольно простое: финансовые трудности.

Также говорят, что Педро — талант, который может и не заиграть. Так что сиюминутные 9 миллионов евро за 50% прав на игрока (при перепродаже «Зенит» отдаст половину вырученной суммы агентам, родственникам и родному клубу футболиста) — очень нужная для «Коринтианса» сумма.

Фото из соцсетей Педро

Вундеркинд, от которого пока не стоит ждать чудес

Педро дос Сантос, или просто Педро, родился 5 февраля 2006 года. Он невысок (рост — 170 сантиметров), но благодаря низкому центру тяжести умело пользуется дриблингом. Бразилец обладает высокой скоростью, техничный и выносливый. Прибавляем к этому его умение бить с двух ног и получаем идеального игрока на позицию флангового нападающего.

Педро приезжает в Россию не с пустыми руками, у него уже есть серьезный титул: вместе с Ренаном он стал победителем чемпионата Южной Америки (U-20). На турнире бразилец провел восемь игр и забил два мяча, один из которых — в финале.

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Один очевидный минус — Педро не так давно выступает на взрослом уровне, поэтому ошибки с его стороны точно будут. Пример Ренана нам уже это показал. Другое дело, что в атаке многие погрешности простительны. В любом случае от 17-летнего футболиста не следует ждать каких-то чудес в первом сезоне РПЛ.

Как Семак будет использовать бразильца? Вполне вероятно, что весной «Зенит» вернется к схеме с четырьмя защитниками, здесь держим в уме практически согласованный трансфер Нино. Педро может сыграть как на левом фланге атаки, так и на правом. Также не стоит забывать об Артуре, который с большой долей вероятности окажется в Петербурге и составит конкуренцию на краю атаки.

Адаптируется ли юный талант в российских условиях и справится ли с давлением? Узнаем совсем скоро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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