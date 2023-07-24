Захаряна может приобрести «Лацио», Оздоевым интересуется клуб из Москвы, «Фенербахче» претендует на Виллиана Рошу

Главные трансферные слухи и новости минувшего дня.

Дорогой Захарян

Арсен Захарян снова в центре внимания, и это уже не бесконечные разговоры о безденежном «Фейеноорде» и «Галатасарае», а предметный интерес из лиг топ-5. Все началось с сообщения Sport24 о переговорах «Динамо» с римским «Лацио» и о том, что сделка близка к завершению. Потом информацию дополнил «РБ Спорт» — сумма трансфера составит порядка 15 миллионов евро. Часть поступлений на счета бело-голубых — бонусы, а, кроме того, в соглашении оговорен процент от будущей продажи Захаряна.

Можно добавить, что у «Лацио» наблюдается дефицит центральных полузащитников после отъезда в Саудовскую Аравию серба Сергея Милинковича-Савича. Тем не менее, не все так очевидно. По крайней мере, такое впечатление возникло после комментария спортивного директора «орлов» Анджело Фабиани, который в интервью «СЭ» заявил: «Они («Динамо») хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это».

Кроме того, опять же по данным «СЭ», на динамовца претендует не только «Лацио» и имеющие невысокие шансы «Фейеноорд» с «Аяксом», но и победитель Лиги Европы «Севилья». Андалусийцам, правда, нужно разобраться со своими финансами и кадрами, так как в клуб вернулась большая группа игроков, которых клуб отдавал в аренду, а сделок на выход почти нет.

Рекорд РПЛ

«Зенит» установил новый трансферный рекорд, продав в Саудовскую Аравию своего лучшего снайпера Малкома за 60 миллионов евро. Это на четыре миллиона больше, чем в свое время питерцы выручили после перехода другого бразильца — Халка — в Китай. Как ранее сообщалось, в «Аль-Хиляле», который сделал устное предложение «ПСЖ» на предмет перехода Килиана Мбаппе, Малком будет получат 18 миллионов в год.

«Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» по условиям перехода игрока «Зенита» Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 миллионов евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу», — приводит слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева «РИА Новости».

По словам функционера, «Зенит» получит все выплаты от «Аль-Хиляля» до конца сезона-2023/24. Таким образом, чемпионы России спустя четыре года после приобретения Малкома за 40 миллионов евро у «Барселоны» смогли продать форварда с серьезной прибылью.

Виллиан Роша. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В Турцию и обратно

Информацию об интересе «Фенербахче» к защитнику ЦСКА Виллиану Роше подтвердил турецкий спортивный журналист Ахмет Селим Кул. «Если «Фенербахче» решит продать Луана Переса и начать сезон с пятью защитниками, то будет рассматривать Рошу. Сейчас это не серьезный интерес, однако он действительно есть», — сказал Селим Кул «СЭ».

Стоит добавить, что «канарейки» сейчас ведут перестройку состава после ухода главного тренера Жорже Жезуша и ряда важных футболистов. Так, проданного в «Реал» Арду Гюлера заменил приобретенный у «Динамо» Себастьян Шиманьски. А оборону на днях укрепил еще один выступавший ранее в РПЛ футболист — экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао, перебравшийся в «Фенер» из итальянского «Удинезе».

Но это не единственная новость, связывающая чемпионаты России и Турции. Как сообщает Metaratings.ru, один из московских клубов проявляет интерес к полузащитнику «Фатих Карагюмрюк» Магомеду Оздоеву, который, кстати, мог перейти в «Фенербахче». В его нынешнем клубе после ухода Андреа Пирло и назначения на пост главного тренера Фабио Каннаваро идет перестройка. Команду уже покинула группа опытных игроков во главе с Борини, Бертолаччи и Дианье. Что до переговоров Оздоева с клубом из России, то они находятся на начальной стадии.

Надежда «Црвены Звезды»

«Зенит» объявил о переходе из «Црвены Звезды» защитника Страхини Эраковича, которого сине-бело-голубые перехватили у почти договорившегося с 22-летним футболистом «Спартака». По соглашению с белградским клубом у чемпионов России было право повторить предложение любого клуба по трансферу Эраковича, и они оформили с новичком контракт по схеме «4+1».

При этом, как подчеркнул в интервью «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич, чемпионы Сербии не отказывались продавать своего воспитанника в «Спартак», а переход в «Зенит» — решение самого футболиста. В Белграде надеются, что Эракович еще немного задержится на родине.

«Вернется ли Эракович в аренду на полгода? Посмотрим, будем общаться. Я бы хотел, чтобы он играл в Лиге чемпионов за нас», — сказал Терзич «СЭ».

Саба Сазонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сазонов — в тандеме с Ловреном?

Чуть менее года назад защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии. В марте 21-летний воспитанник «Зенита» дебютировал за эту команду в товарищеском матче с Монголией, а в июне сыграл на молодежном первенстве Европы. Теперь же в карьере Сазонова наметился еще один крутой поворот.

Как утверждает L'Equipe, футболист уже согласовал условия рассчитанного на пять лет контракта с «Лионом», а «Динамо» за год до истечения соглашения с Сазоновым готово отпустить игрока за 3-4 миллиона евро. Как утверждает источник, изначально «Лион» планировал отдать новичка в аренду бельгийскому «Моленбеку». Однако возможный переход защитника «Лиона» Синали Диоманде в «Зальцбург» повышает шансы Сазонова попасть в заявку на стартующий в ближайшее время чемпионат Франции.

Надо заметить, что возможности проявить себя в лиге 1 у Сазонова будут. Кроме экс-зенитовца Деяна Ловрена у «Лиона» нет опытных защитников. Клуб расстался с так толком и не проявившим себя после перехода из «Баварии» Жеромом Боатенгом, а порой игравший в центре обороны опорный хавбек Тиагу Мендеш отправился на заработки в Катар. Правда, из молодежи стоит отметить завоевавшего твердое место в стартовом составе 20-летнего Кастельо Лукеба. Остальным, включая Сазонова, придется конкурировать за роль сменщиков Лукебы и Ловрена.