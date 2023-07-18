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Сегодня, 16:00

«Зенит» всех бесит: теперь он уводит защитника у «Спартака». Но это просто бизнес

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболист Страхинья Эракович
Страхинья Эракович.
Фото Global Look Press
Страхиня Эракович из «Црвены Звезды» отправляется в Санкт-Петербург, а не в Москву.

«Империя зла»

Сильных никто не любит. Это заложено в психологии человека: те, кто крепче, богаче и выше, часто вызывают раздражение или просто утомляют своим превосходством. Нейтральные зрители в матчах преимущественно поддерживают аутсайдеров, а не фаворитов, потому что сюжет победы Давида над Голиафом интереснее. Вспомните, как «Лестер» сенсационно выиграл АПЛ, неужели вы не были за него рады?

«Зенит» в России сильнее всех — это неоспоримый факт, который подчеркивают пять досрочных чемпионств подряд. Несколько лет назад петербургский клуб стали называть «империей зла», потому что с точки зрения болельщиков конкурирующих команд «Зенит» — это олицетворение темной стороны российского футбола. А все остальные — отважные джедаи, бросившие вызов Злу.

Почему «Зенит» не любят в первую очередь? Не из-за побед, конечно, а из-за денег. Считается, что петербургский клуб — наиболее зажиточный и могущественный, способный влиять на процессы и при необходимости совершать звонки куда требуется. Проще говоря, всех раздражает не то, как «Зенит» играет в футбол и добивается результата, а его якобы не совсем справедливая деятельность за пределами поля.

Негативный фон

В это трансферное окно ненависть по отношению к «Зениту» достигла небывалого масштаба, потому что вокруг сине-бело-голубых велика концентрация трансферных слухов, связанных с конкурентами. Александр Коваленко должен был перейти в «Локомотив», но оказался в «Зените». Марио Фернандес должен был перейти в ЦСКА, но оказался в «Зените». Страхиня Эракович должен был перейти в «Спартак», но...

Марио Фернандес&nbsp;&mdash; уже в &laquo;Зените&raquo;. «В матче за Суперкубок болел за «Зенит». Фернандеса представили видео с Киркоровым — а есть ли у него лишний вес?

За короткий срок сразу три московских топ-клуба упустили потенциальных новичков, и в каждом из этих случаев в выигрыше оказывался «Зенит». Эффект усиливают и журналисты, причем не только наши Telegram-каналы, но и зарубежная пресса, которая дополнительно создает «Зениту» высокомерный образ из-за его сложных отношений с Венделом. В последний месяц вокруг чемпионов России крайне негативный фон. Причем аудитория во все охотно верит, ведь люди привыкли видеть то, что хотят видеть: «Ого, еще одно доказательство, что «Зенит» — плохой. Впрочем, ничего нового».

Футболист Марио Фернандес
Марио Фернандес.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Коваленко и Фернандес

Но разве «Зенит» плохой? Да, он богаче всех, однако мудро распоряжаться ресурсами тоже надо уметь. Если смотреть на все ситуации пачкой и поверхностно, то все может выглядеть дико. А если разобрать их глубже и по отдельности?

Коваленко заставили переехать в Санкт-Петербург? Даже если действительно существовала устная договоренность между «Сочи» и «Зенитом», трансфер не состоялся бы без желания футболиста. Да, сине-бело-голубые предложили Александру лучшие условия, но бороться за место в основе ему пришлось бы и в «Локо».

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Марио Фернандеса увели из-под носа у ЦСКА, только чтобы показать армейцам свою силу? Во-первых, «Зенит» вступил в переговоры гораздо позже армейцев, во-вторых, он заплатил за опытного профессионала лишь 360 тысяч и подписал с ним контракт по схеме «1+1». Ничего личного, просто бизнес и адекватный риск.

Футболист Страхинья Эракович
Страхинья Эракович.
Фото Global Look Press

Приоритетное право выкупа

Свежий пример — Страхиня Эракович. 22-летний защитник «Црвены Звезды» и сборной Сербии, которого еще год назад хотел купить «Зенит». Президент «Црвены Звезды» Светозар Миялович в июле 2022-го прямо заявил, что у сине-бело-голубых есть приоритетное право выкупа трансфера Эраковича. Как оно работает? Если какой-то клуб предлагает энную сумму, то «Звезда» сообщает об этом сине-бело-голубым, и они могут повторить предложение и получить футболиста. «Спартак» об этом должен был знать.

Но что мы увидели? Красно-белые сделали предложение о покупке Эраковича, и в другой ситуации болельщики уже могли бы закупаться футболками с фамилией Страхини. Однако «Звезда» была обязана уведомить о запросе «Зенит», и он, хоть и не хотел изначально покупать Эраковича сейчас, решил повторить предложение «Спартака». Вполне вероятно, что серб останется на год в родном клубе, и это тоже плюс для «Звезды» — красно-белым центральный защитник нужен здесь и сейчас, а «Зенит» готов подождать.

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Сожаление болельщиков «Спартака» объяснимо — до старта чемпионата остается несколько дней, а оборона команды до сих пор без усиления. Но виноват ли в этом страшный «Зенит», о спонсорском контракте которого с «Црвеной Звездой» известно каждому? Неужели даже на ограниченном для РПЛ рынке больше нет качественных центральных защитников-правшей за семь-восемь миллионов евро?

Многие смотрят на эту ситуацию однобоко: видят, что красно-белые почти договорились о трансфере футболиста, но «Зенит» его перехватил. Если читать новости по заголовкам, то в это легко поверить: сине-бело-голубые в очередной раз показали свою мощь и насмехаются над всеми. Но вообще-то «Зенит» выглядел бы максимально глупо, если бы позволил одному из главных конкурентов купить хорошего футболиста, да еще и с потенциалом выгодной перепродажи. У сине-бело-голубых банально не было выбора.

Футболист Страхинья Эракович
Страхинья Эракович.
Фото Global Look Press

Ключ — в верном управлении

Все дело в образе. Если бы на месте «Зенита» во всех трех случаях находился бы любой другой российский клуб, то все восхищались бы его менеджментом. А так как речь об «империи зла», то у каждого из этих трансферов сразу возникает негативный оттенок. Снова монстр с Невы забрасывает игроков деньгами, да как он смеет?

Никто не мешает другим клубам качественно работать. «Зенит» раньше всех осознал, что именно необходимо в новых условиях. Да, сине-бело-голубые обладают средствами, которые позволяют им подписывать спонсорские соглашения с большими клубами вроде «Фенербахче» и «Црвены Звезды». Но мало иметь ресурсы, ими нужно еще и верно распоряжаться. Связи — это плохо лишь для тех, кто не умеет их нарабатывать.

«Зенит» уже очень много лет самый богатый клуб страны, но сильнейшим он стал не из-за денег, а из-за правильного их использования. Поэтому невский клуб и ненавидят — у многих других с управлением беда.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Страхиня Эракович
9
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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