Чавес ради «Динамо» пошел на разрыв контракта, Сперцяна не отпустили в «Аякс», Мбаппе зовут в Саудовскую Аравию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Чавес летит в Москву

История с переходом Луиса Чавеса в «Динамо» в какой-то момент превратилась в латиноамериканский сериал. Пару дней назад один из мексиканских инсайдеров сообщил, что полузащитника вот-вот подпишет самый богатый клуб страны «Монтеррей». Только Чавес отказал ему зимой, несмотря на существенное повышение зарплаты, и объяснил свое решение мечтой играть в Европе. Об этом же мастер штрафных говорил перед финалом Золотого кубка КОНКАКАФ, и трудно было поверить, что позиция игрока поменялась в считаные дни.

Однако сложности все-таки возникли. Согласно информации Fox Sports, переговоры прекратила «Пачука». Причина — трудности с оплатой трансфера (речь идет о 6,5 миллиона евро). Их в официальном пресс-релизе подтвердил мексиканский клуб, объявив: «Санкции, наложенные на экономическую систему России, не позволяют нам проводить какие-либо операции с вашей футбольной лигой. В соответствии с установленным порядком мы будем следовать руководящим принципам, установленным банковскими учреждениями, финансовым сообществом и международными спортивными организациями в рамках этих правил».

Однако убивать мечту Чавеса о европейском футболе «Пачука» не собиралась. Поэтому клуб нашел выход, и футболисту сборной Мексики позволили самостоятельно выкупить свой трансфер и получить возможность определить будущее. Чем-то это напоминает несколько уходов легионеров из клубов РПЛ, когда их новые клубы объявляли о подписании свободных агентов, а наши команды — о получении компенсации за переход. Теперь пошло движение в обратном направлении, и уже сегодня разорвавший контракт с «Пачукой» Чавес будет в Москве.

Роберт Ренан. Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА упускает форварда, «Зениту» предложили 25 миллионов за Ренана

Если говорить о других новостях, касающихся российских клубов, то в субботу поднимавшимся темам не хватало завершенности, если не считать срыв переговоров между ЦСКА и «Леоном» по переходу чилийского форварда Виктора Давилы. Как и в случае с Чавесом, в мексиканском клубе считают, что армейцы не смогут перевести 6 миллионов евро за трансфер 25-летнего игрока.

А в Нидерландах прокомментировали вероятность перехода Арсена Захаряна из «Динамо» в «Фейеноорд». «Наш клуб по-прежнему занят привлечением Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того», — приводит слова пресс-службу роттердамцев Sport24.

Ничего нового в этом нет, и «Динамо» прекрасно знает об ограниченных возможностях голландцев. Те даже после завоевания чемпионского титула не смогли выкупить Себастьяна Шиманьски, который отправился в «Фенербахче» и заменил ушедшего в «Реал» Арду Гюлера. А ранее «Фейеноорд» не сумел приобрести выдавшего отличный сезона Гуса Тила, и экс-спартаковец стал игроком ПСВ. На Захаряна они могут потратить только 8 миллионов евро, что вряд ли устроит бело-голубых.

Отношение к таким суммам за звезд РПЛ показал «Краснодар», сразу отклонивший запрос «Аякса» купить Эдуарда Сперцяна за 8,5 миллиона, возможные бонусы на два миллиона и десять процентов от будущего трансфера в другой клуб. По мнению «быков», это точно не тот достойный вариант, который заставит отпустить полузащитника в Европу нынешним летом. Тем более деньги у амстердамцев есть — только недавно они заработали 40 миллионов на трансфере защитника Тимбера в «Арсенал». А порядок цен за хороших игроков из нашего чемпионата обозначил «Монако», по информации из Бразилии, предложивший «Зениту» 25 миллионов за защитника Роберта Ренана.

Выход для Мбаппе?

История с исключением Килиана Мбаппе из заявки на японское турне «ПСЖ» и его выставление на трансфер получила продолжение. Как утверждает Le Parasien, парижане довели до звезды информацию о том, что он может лишиться игровой практики на весь сезон, если не продлит контракт до 2025 года или не перейдет до конца лета в другой клуб. Раньше на это только намекали, но источник информации — весьма серьезен, если речь идет об инсайдах из стана чемпиона Франции.

Однако пока стороны в тупике, так как Мбаппе уходить не хочет и рассчитывает еще и на крупный бонус за лояльность. В свою очередь «ПСЖ» считает форварда предателем, так как он не только нарушил обещание не уходить из клуба бесплатно, но и, по версии руководства парижан, имеет предварительное соглашение о переходе в «Реал» свободным агентом следующим летом. Мадридцы же точно не готовы удовлетворить текущие финансовые запросы из столицы Франции.

Как выбраться из кризиса? Если верить журналисту Бену Джейкобсу, изящное решение нашли в Саудовской Аравии. Источник не называет команду, которая готова подписать Мбаппе на один сезон, но в таком случае «ПСЖ» заработает, а летом 2024-го французский форвард отправится в Мадрид. Скорее всего, речь идет о самом титулованном клубе страны «Аль-Хиляле», который безуспешно пытался закидать деньгами Лионеля Месси и сейчас провел переговоры с Харри Кейном. Но если мечтающего о «Баварии» англичанина не вдохновило предложение «ПСЖ», то и у саудовцев шансов нет. Да и поверить в переход Мбаппе даже ради больших денег и игровой практики сложно.

Жорди Альба. Фото AFP

Компания для Месси

В «Интер Майами» Лионель Месси чувствует себя, словно в родной стихии. Накануне аргентинец забил победный мяч в ворота мексиканского клуба «Крус Асуль» и запомнился классным взаимодействием с давним другом Серхио Бускетсом. Вот-вот в форме «цапель» должен дебютировать третий из каталонских друзей — Жорди Альба. А на подходе — Луис Суарес. Ранее сообщалось, что уругваец ради воссоединения с Месси готов к расторжению контракта с «Гремио», что обернется отказом от заработка в 10 миллионов евро. Но, скорее всего, все будет сделано проще. Как утверждает журналист Гастон Эдуль, с Суаресом уже согласованы условия личного контракта, и теперь начались переговоры между «Интером Майами» и «Гремио». Шансы на их успешное завершение высоки.

Коло-Муани вместо Хейлунна

В завершении обзора — пара любопытных новостей из АПЛ. Как известно, у «МЮ» возникли сложности с переходом Расмуса Хейлунна из «Аталанты». Датчанина пытается переманить «ПСЖ», а «красные дьяволы» изучают альтернативные варианты и прощупывают почву на предмет трансфера Рандаля Коло-Муани. До этого цена за форварда сборной Франции отпугнула «Баварию», но «Айнтрахт» неуступчив и в случае с «МЮ» запрашивает за футболиста, отыгравшего в бундеслиге всего сезон, порядка 80 миллионов фунтов.

Тем временем «Челси» пытается пополнить свою коллекцию молодых талантов. Как утверждает The Athletic, новой целью лондонцев стал Мохамед Кудус из теряющего своих звезд «Аякса». Синие уже согласовали с 22-летним полузащитником из Ганы условия личного контракта и готовы выдержать конкуренцию со стороны «Арсенала» и «Брайтона».