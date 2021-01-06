Купит ли «Зенит» Пепе? Главные слухи дня

Самые свежие трансферные новости за последние 24 часа.

Чемпионы России охотятся за бразильцем

Не утихают слухи вокруг «Зенита» и вингера «Гремио» Пепе Коссы. Как сообщает UOL, в 23-летнем игроке заинтересованы не только сине-бело-голубые, но и «Порту» с «Севильей». Бразильский клуб отдает предпочтение португальцам, однако чемпионы России готовы побороться за молодого полузащитника. Сообщается, что «Зенит» предложил «Гремио» больше всех за трансфер бразильца. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Форвард сборной Косова — в «Урале»?

Полузащитник Йилдрен Ибрахимай близок к переходу в «Урал», утверждает VG. 25-летний футболист уже практически договорился о контракте с российским клубом сроком на 3,5 года. Он перейдет в «Урал» на правах свободного агента.

Ранее у игрока истек контракт с клубом «Викинг». Ибрахимай на протяжении всей карьеры выступает в Норвегии, но является гражданином Косова. За национальную команду страны провел один матч, но регулярно вызывался в сборную в течение 2020 года.

IBRAHIMAJ-AJ-AJ! Nok en stjerne er tapt for Viking — og vi f?r en ny nordmann i russisk fotball. Ylldren Ibrahimaj er s? godt som enig med Ural Jekaterinburg om en 3,5-?rskontrakt, if?lge VGs opplysninger. Der blir han lagkamerat med Stefan Strandberg. ??? pic.twitter.com/qoCmpBCzYH — Arilas Ould-Saada (@arilasos) January 5, 2021

«Арсенал» расстанется с Езилом

Возможно, сага вокруг опального немецкого хавбека заканчивается. Во вторник журналист Football.london Крис Уитли написал в Twitter, что клуб МЛС «Ди.Си.Юнайтед» ведет переговоры с 32-летним полузащитником «Арсенала» Месутом Езилом. Немцу это предложение интересно в первую очередь потому, что он сможет увеличить в США узнаваемость своего бренда — М10.

Известный инсайдер Фабрицио Романо тоже сообщает, что лондонский клуб рассчитывает как можно скорее продать Езила. Его контракт с «Арсеналом» истекает 30 июня 2021 года. Также указано, что «канониры» получили предложение от «Дженоа» по поводу трансфера защитника Сократису Папастатопулоса.

? Exclusive: Mesut Ozil is in negotiations with DC United.



The MLS side have offered an attractive package which will see the expansion of his M10 brand across the US.https://t.co/8o3oQTIT3V — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) January 5, 2021

Рамоса не будет в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не собирается подписывать защитника «Реала» Серхио Рамоса после окончания сезона, когда тот станет свободным агентом, утверждает Manchester Evening News. «Горожане» видят приоритетом в ближайшие трансферные окна подписание центрального нападающего.

Кроме того, «Сити» смущают слишком высокие требования опытного испанца по заработной плате, учитывая, что команда укомплектована центральными защитниками.

Срок действия контракта Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» следит за ситуацией вокруг игрока и может подписать его летом.

Гомес все ближе к уходу из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро «Папу» Гомес покинет клуб уже зимой. В ближайшие дни он встретится с президентом клуба Антонио Перкасси, сообщает Football Italia. Футболист заявил, что его отношения с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини восстановить невозможно. Перкасси ранее выразил поддержку Гасперини. «Аталанта» хочет получить за 32-летнего хавбека 10 миллионов евро.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, «Ювентус» следит за развитием ситуации. «Старая синьора» попытается приобрести Гомеса, если расстанется с одним из своих игроков. В частности речь идет о 26-летнем Федерико Бернардески. Не исключен вариант с прямым обменом Гомеса на итальянца, однако такое развитие событий маловероятно.

Напомним, что Гомес в декабре вступил в конфликт с главным тренером «Аталанты» и хочет покинуть клуб. Сейчас форвард тренируется отдельно от команды.