Перейдет ли Месси в «ПСЖ»? Главные слухи дня

Свежие трансферные слухи и новости последних суток.

Покеттино хочет видеть Лео в Париже

«Пари Сен-Жермен» еще официально не обрел нового главного тренера, но слухи вокруг кандидата номер один разрастаются.

Всем известно, что «ПСЖ» должен возглавить сидящий без работы Маурисио Покеттино. Как сообщает Le Parisien, аргентинец выдвинул условие руководству «ПСЖ» — он хочет видеть в команде 33-летнего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. По данным источника, при других раскладах аргентинский специалист не готов возглавить парижан.

Кроме того, как пишет The Sun, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может перебраться в «ПСЖ». Покеттино работал с 24-летним англичанином, знает его плюсы и минусы. А при Жозе Моуринью Алли как раз играет не очень часто и может рассмотреть предложения. Особенно такие заманчивые, как это.

«Реал» вступил в борьбу за Пепе. Им интересовался «Зенит»

Вингер «Гремио» Пепе может оказаться в топ-клубе. Как пишет SporTV, «Реал» следит за 23-летним футболистом и готов заплатить за него 20 миллионов евро.

При этом в бразильском клубе подчеркивают, что никаких предложений по Пепе не было. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Зенита», «Севильи» и «Порту».

Марселу прощается с «Реалом»?

Ветеран мадридского «Реала» Марселу может покинуть Мадрид в зимнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, 32-летний бразилец вступил в конфликт с партнером по команде Рафаэлем Вараном после матча 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2). Кроме того, футболист утратил доверие главного тренера Зинедина Зидана, который предпочитает использовать на левом фланге обороны Ферлана Менди. Из-за этого Марселу задумался об отъезде.

Добавим, что в январе исполнится 14 лет с того дня, как бразилец перешел в «Реал». Его контракт с мадридским клубом истекает в июне 2022 года.

Кркич вернется в Европу

Если вы потеряли некогда жутко перспективного форварда «Барселоны», то напомним: 30-летний Боян Кркич сейчас числится в клубе МЛС «Монреаль Импэкт».

Экс-нападающий «Барселоны», «Милана» и «Ромы» вот-вот вернется в Европу. Уже в январе испанец станет свободным агентом и, как утверждает L'Equipe, может оказаться во Франции. В частности, Бояна хочет видеть в своем составе «Сент-Этьен» — его СМИ называют фаворитом в борьбе за игрока.

«Арсенал» хочет купить Брандта

«Арсенал» вчера победил «Челси», а еще до победы в дерби появилась любопытная новость: полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт может перейти в «Арсенал». Об этом сообщает авторитетный The Athletic.

По информации источника, «канониры» долго вели переговоры с Домиником Собослаи, но после перехода венгра из «Зальцбурга» в «Лейпциг» обратились к кандидатуре Брандта. Сообщается, что лондонский клуб может купить 24-летнего победителя Кубка конфедераций-2017 уже в зимнее трансферное окно.