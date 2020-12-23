«Зенит» присматривается к бразильцу, «Ливерпуль» удерживает Салаха
Бразилец для «Зенита»
«Зенит» включен в список команд, претендующих на футболиста «Гремиу» Пепе. 23-летний форвард в этом сезоне очень хорош (12 мячей и восемь голевых передач), самое время думать о переезде в Европу. Среди претендентов также называются «Севилья» и «Порту». «Рома» выбыла из гонки по финансовым соображениям — «Гремиу» хочет получить за игрока 20 миллионов евро.
Впрочем, Адриано Спадото, агент Пепе, рассказал, что пока идут только первичные консультации, ничего официального. При этом он сделал реверанс в сторону «Зенита», назвав его большим клубом.
Новый контракт для Салаха
«Ливерпуль» намерен предложить новый контракт 28-летнему Мохамеду Салаху. Ситуация вполне логичная — клуб пытается удержать одного из своих лучших игроков. Но в данном случае все несколько интереснее.
Началось все с высказывания бывшего форварда сборной Египта Мухамеда Абутрики. Он рассказал, что Салах несчастлив в «Ливерпуле», но не стал раскрывать подробности. Добавил лишь, что в «Реале» или «Барселоне» он уже получил бы «Золотой мяч». Это подняло целую бурю слухов и комментариев.
По информации Goal.com, «Ливерпуль» отреагировал оперативно: клуб готовит новый контракт на улучшенных условиях. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.
Перезагрузка для Эриксена
Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен может сменить «Интер» на «Милан». В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах девять матчей, ничего не забил и не сделал ни одной результативной передачи. Пришло время что-то менять. Хотя в «Интере» он провел всего-навсего год, в январе черно-синие заплатили за него «Тоттенхэму» 27 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на 28-летнего датчанина претендуют «Бавария», «ПСЖ» и «Арсенал». Теперь, по данным Corriere dello Sport, в эту гонку включился еще и «Милан». «Интер» намерен выбрать наиболее выгодное с финансовой точки зрения предложение. Если деньги решат все, то «Интер» усилит своего извечного соперника. Более того, именно миланские клубы на данный момент видятся главными претендентами на победу в чемпионате Италии.
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