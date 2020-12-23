«Зенит» присматривается к бразильцу, «Ливерпуль» удерживает Салаха

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Бразилец для «Зенита»

«Зенит» включен в список команд, претендующих на футболиста «Гремиу» Пепе. 23-летний форвард в этом сезоне очень хорош (12 мячей и восемь голевых передач), самое время думать о переезде в Европу. Среди претендентов также называются «Севилья» и «Порту». «Рома» выбыла из гонки по финансовым соображениям — «Гремиу» хочет получить за игрока 20 миллионов евро.

Впрочем, Адриано Спадото, агент Пепе, рассказал, что пока идут только первичные консультации, ничего официального. При этом он сделал реверанс в сторону «Зенита», назвав его большим клубом.

Новый контракт для Салаха

«Ливерпуль» намерен предложить новый контракт 28-летнему Мохамеду Салаху. Ситуация вполне логичная — клуб пытается удержать одного из своих лучших игроков. Но в данном случае все несколько интереснее.

Началось все с высказывания бывшего форварда сборной Египта Мухамеда Абутрики. Он рассказал, что Салах несчастлив в «Ливерпуле», но не стал раскрывать подробности. Добавил лишь, что в «Реале» или «Барселоне» он уже получил бы «Золотой мяч». Это подняло целую бурю слухов и комментариев.

По информации Goal.com , «Ливерпуль» отреагировал оперативно: клуб готовит новый контракт на улучшенных условиях. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Перезагрузка для Эриксена

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен может сменить «Интер» на «Милан». В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах девять матчей, ничего не забил и не сделал ни одной результативной передачи. Пришло время что-то менять. Хотя в «Интере» он провел всего-навсего год, в январе черно-синие заплатили за него «Тоттенхэму» 27 миллионов евро.