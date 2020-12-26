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Кто станет тренером «Спартака»?

В пятницу «Спартак» объявил о том, что главный тренер команды Доменико Тедеско доработает свой контракт до конца, то есть до лета 2021-го. Однако поиски его сменщика все равно ведутся.

Известный итальянский инсайдер Николо Скира в своем Twitter сообщил имена тех, кто входит в шорт-лист: это португалец Леонарду Жардим и испанец Рафаэль Бенитес. Скира добавил то, что мы уже слышали ранее: «Российский клуб хотел назначить главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, однако он отклонил предложение «Спартака».

Добавим, что 46-летний Жардим сейчас не работает ни в одном клубе, а 60-летний Бенитес возглавляет китайский клуб «Далянь Про».

Алаба уедет из Мюнхена

Уход Давида Алабы из «Баварии», судя по всему, неизбежен. Мюнхенский клуб пытался продлить с 28-летним защитником контракт, но австриец хочет уйти. Соглашение с «Баварией» истекает 30 июня, так что уже с января Алаба сможет открыто вести переговоры с другими клубами.

А пока выстраивается очередь за универсалом. Журналист Bild Кристиан Фальк написал в Twitter, что агент Алабы Пини Захави еще не вступал в переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но будет открыт для них в январе. Кроме того, Алаба и Захави ждут предложений от «Реала», «Барселоны» и «Челси». Велика вероятность, что австриец покинет Мюнхен уже в январское трансферное окно.

Not true: offers from @ManCity or @ManUtd for @David_Alaba ? True: There has been no negotiations between Pini Zahavi and @ManUtd or @ManCity yet, but the agent will be open for it in january (and is waiting for @realmadrid @FCBarcelona @ChelseaFC too) ? pic.twitter.com/SkJor1YPUd — Christian Falk (@cfbayern) December 25, 2020

«Челси» намерен купить Холанна

Прошлой зимой норвежский нападающий Эрлинг Холанн уже мог перейти в «Челси» — лондонский клуб вел переговоры с «Зальцбургом», но вундеркинд предпочел дортмундскую «Боруссию» (The Telegraph писал, что Холанн хотел поступательного развития своей карьеры).

Этой зимой «Челси» снова предпримет попытку купить 20-летнего форварда. Sky Sport Italia пишет, что Холанн — основная цель синих на ближайшее время. Сообщается, что «Челси» собирается договориться обо всем с «Боруссией» сейчас, а сам трансфер будет осуществлен летом. Ту же схему клубы провернули почти два года назад, когда из Дортмунда в Лондон перешел полузащитник Кристиан Пулишич.

Палач «Зенита» может перейти в «Тоттенхэм»

По окончании сезона-2019/20 у.е.ФА провел голосование среди болельщиков на лучший гол в Лиге чемпионов. Победил Криштиану Роналду, а второе место занял удивительный удар австрийского полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера. Этот мяч хавбек забил в октябре 2019-го в домашнем матче с «Зенитом» — и принес три очка команде.

Show us your reaction to this Marcel Sabitzer goal ?? pic.twitter.com/T7R3H37cX8 — 433 (@433) July 21, 2020

Забитцер — один из лучших футболистов бундеслиги. Неудивительно, что на 26-летнего австрийца претендуют клубы из других лиг. Например, «Тоттенхэм». Bild пишет, что Жозе Моуринью лично заинтересован в хавбеке, а Забитцер готов переехать в Лондон. Отмечается, что австриец зарабатывает 6 миллионов евро в год, и «Лейпцигу» будет трудно повысить ему зарплату.

«Тоттенхэм» еще весной рассматривал вариант покупки Забитцера — Моуринью впечатлила игра австрийца в Лиге чемпионов. Возможно, сейчас сделка все-таки состоится.