«ПСЖ» хочет 200 миллионов евро за Мбаппе, Андре Силва может перебраться в «Атлетико» или «МЮ»

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«ПСЖ» выставил ценник за своего лидера

«ПСЖ» не продаст Кильяна Мбаппе меньше, чем за 200 миллионов евро, утверждает Le Parisien.

Данное условие вызвано в первую очередь желанием французского клуба сохранить своего лидера. В руководстве считают, что никто в мире не заплатит такую сумму из-за кризиса, который вызвала пандемия. Тем не менее ситуация с продлением контракта футболиста до сих пор остаётся неопределенной. Если парижанам не удастся договориться о новых условиях, то Мбаппе покинет клуб по завершении следующего сезона. Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt.de, оценивается в 180 миллионов евро.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 22-летний нападающий оформил хет-трик в выездной игре против «Барселоны».

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта» и сборной Португалии Андре Силва может покинуть клуб, сообщает Sky Germany. По информации источника, игроком заинтересовались «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико». Последние активно обсуждали возможность приобретения футболиста во время зимнего трансферного окна. Англичане же планируют оформить сделку в летнее трансферное окно, так как активно ищут нового форварда.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел на поле 22 матча во всех турнирах, забив 19 мячей и оформив 5 голевых передач. Transfermarkt.de оценивает стоимость португальца в 37 миллионов евро.

«Реал» интересуется защитником «Вильярреала»

«Реал» продолжает искать поиски центрального защитника, в связи с возможным уходом из клуба капитана команды Серхио Рамоса. По информации Goal.com, 24-летний игрок «Вильярреала» Пау Торрес может перебраться в Мадрид в летнее трансферное окно.

Тем не менее, Королевский клуб может столкнуться с серьезной проблемой во время переговорного процесса из-за высокой стоимости футболиста. «Вильярреал» хочет за защитника 65 миллионов евро. Однако в руководстве «Реала» надеются, что хорошие отношение между клубами помогут сойтись на более низкой цене, особенно если учесть экономическую ситуацию в мире.

Кроме того, отмечается, что в шорт-листе «Реала» находится еще несколько игроков. В частности, 21-летний защитник «Браги» Давид Карму, в также 22-летний Жюль Кунде, выступающий за «Севилью».

Филипп Нагорный