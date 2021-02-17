«Зенит» запросил 8 миллионов евро за Мостового, Алаба обьявил об уходе из «Баварии»

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«Зенит» отказался продавать Мостового

«Зенит» в зимнее трансферное окно отказался продавать 23-летнего полузащитника клуба Андрея Мостового в «Динамо» и «Рубин», сообщает «Чемпионат». Отмечается, что сине-бело-голубые запросили слишком большую сумму за своего футболиста — 8 миллионов евро. Мостовой был не против переезда в другой клуб, так как получает недостаточно игрового времени в команде Сергея Семака.

В сезоне-2020/21 полузащитник выходил на поле 22 раза во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

«Ростов» арендовал Али Соу

«Ростов» арендовал гамбийского футболиста софийского «ЦСКА» Али Соу, сообщается на официальном сайте команды. 26-летний игрок перешел в клуб на правах аренды с правом последующего выкупа. Футболист будет выступать под 26-м номером.

В текущем розыгрыше Лиги Европы УЕФА форвард забил пять голов в десяти матчах. В чемпионате Болгарии — восемь мячей.

Алаба объявил об уходе из «Баварии»

Футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба объявил об уходе из клуба по окончании сезона. «Я лично для себя принял решение сделать что-то новое после этого сезона. Это было нелегко, я здесь 13 лет, и клуб является важной частью жизни для меня», — отметил защитник. Кроме того, Алаба заявил, что еще не принял окончательного решения о том, где продолжит свою карьеру. По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист перейдет в «Реал».

На текущий момент 28-летний защитник провел за немецкий клуб 415 матчей, в которых забил 33 гола и оформил 50 голевых передач.

«Реал» интересуется защитником «Браги»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к центральному защитнику «Браги» Давиду Карму, сообщает As. Он вызван возможным уходом капитана команды Серхио Рамоса по окончании сезона. В зимнее трансферное окно 21-летний игрок был очень близок к переходу в «Ливерпуль», в котором пытались найти замену травмированному Вирджилу Ван Дейку. Однако сделка не состоялась, так как клубы не смогли договориться по условиям аренды. Отмечается, что хорошие отношения между президентами клубов Флорентино Пересом («Реал») и Антонио Сальвадором («Брага») могут положительно повлиять на ход переговоров.

Портал Transfermarkt.de оценивает перспективного защитника в 8,5 миллиона евро.

Филипп Нагорный