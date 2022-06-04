«Краснодар» охотится за лучшим снайпером РПЛ, «Зенит» хочет взять вратаря «Алании», «Интер» подпишет Мхитаряна

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Краснодар» ведет Агаларова

По информации «РБ Спорт», нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в «Краснодар». Клубы ведут переговоры о возможном трансфере форварда. Также сообщается, что игроком интересуются и другие команды. Контракт футболиста с «Уфой» рассчитан до декабря 2022 года. В прошедшем сезоне 21-летний россиянин провел в РПЛ 29 матчей, забил 19 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ростислав Солдатенко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Зенит» следит за Солдатенко

По информации Metaratings, вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко может стать игроком «Зенита». В переходе голкипера заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Сообщается, что переговоры находятся на завершающей стадии. Однако генеральный директор питерцев Александр Медведев опроверг факт контактов с «Аланией» по поводу Солдатенко. 25-летний игрок выступает за владикавказский клуб с 2019 года.

Генрих Мхитарян. Фото Reuters

«Интер» возьмет Мхитаряна

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян станет игроком «Интера». Как сообщает источник, хавбек отказался продлевать контракт с римлянами. Миланцы согласуют с армянином соглашение на два года. Зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне серии А 33-летний полузащитник провел 31 матч, забил пять матчей и сделал шесть ассистов.

Хуан Мата. Фото Reuters

Мата может продолжить карьеру в Испании

Как сообщает Fichajes, полузащитник Хуан Мата, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, попал в сферу интересов «Валенсии». Отмечается, что «летучие мыши» уже давно ведут футболиста и проявляют к нему повышенный интерес. Также за хавбеком следит «Бетис». В прошедшем сезоне 34-летний игрок принял участие в семи матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Филип Костич. Фото Reuters

«Ювентус» интересуется Костичем

По информации Footmercato, полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может оказаться в «Ювентусе». Туринцы готовы заплатить за серба 15 миллионов евро. Контракт хавбека с немецким клубом действует до 2023 года. В переговорах может принимать участие нападающий «Юве» Душан Влахович — соотечественник Костича. В прошедшем сезоне 29-летний футболист сыграл в бундеслиге 31 матч, забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.