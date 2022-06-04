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Сегодня, 08:15

«Краснодар» охотится за лучшим снайпером РПЛ, «Зенит» хочет взять вратаря «Алании», «Интер» подпишет Мхитаряна

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ростислав Солдатенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хуан Мата.
Фото Reuters
Генрих Мхитарян.
Фото Reuters
Филип Костич.
Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Краснодар» ведет Агаларова

По информации «РБ Спорт», нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в «Краснодар». Клубы ведут переговоры о возможном трансфере форварда. Также сообщается, что игроком интересуются и другие команды. Контракт футболиста с «Уфой» рассчитан до декабря 2022 года. В прошедшем сезоне 21-летний россиянин провел в РПЛ 29 матчей, забил 19 мячей и отдал одну голевую передачу.

Ростислав Солдатенко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ростислав Солдатенко.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Зенит» следит за Солдатенко

По информации Metaratings, вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко может стать игроком «Зенита». В переходе голкипера заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Сообщается, что переговоры находятся на завершающей стадии. Однако генеральный директор питерцев Александр Медведев опроверг факт контактов с «Аланией» по поводу Солдатенко. 25-летний игрок выступает за владикавказский клуб с 2019 года.

Генрих Мхитарян. Фото Reuters
Генрих Мхитарян.
Фото Reuters

«Интер» возьмет Мхитаряна

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян станет игроком «Интера». Как сообщает источник, хавбек отказался продлевать контракт с римлянами. Миланцы согласуют с армянином соглашение на два года. Зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне серии А 33-летний полузащитник провел 31 матч, забил пять матчей и сделал шесть ассистов.

Хуан Мата. Фото Reuters
Хуан Мата.
Фото Reuters

Мата может продолжить карьеру в Испании

Как сообщает Fichajes, полузащитник Хуан Мата, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, попал в сферу интересов «Валенсии». Отмечается, что «летучие мыши» уже давно ведут футболиста и проявляют к нему повышенный интерес. Также за хавбеком следит «Бетис». В прошедшем сезоне 34-летний игрок принял участие в семи матчах АПЛ и не отметился результативными действиями.

Филип Костич. Фото Reuters
Филип Костич.
Фото Reuters

«Ювентус» интересуется Костичем

По информации Footmercato, полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич может оказаться в «Ювентусе». Туринцы готовы заплатить за серба 15 миллионов евро. Контракт хавбека с немецким клубом действует до 2023 года. В переговорах может принимать участие нападающий «Юве» Душан Влахович — соотечественник Костича. В прошедшем сезоне 29-летний футболист сыграл в бундеслиге 31 матч, забил четыре мяча и отдал девять голевых передач.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Гамид Агаларов
Генрих Мхитарян
Хуан Мата
Футбол
РПЛ
ФК Валенсия
ФК Зенит
ФК Интер (Интернационале)
ФК Краснодар
ФК Уфа
ФК Ювентус
2
5
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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