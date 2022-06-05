Свинов уйдет из «Спартака», «Барса» подпишет Левандовски, Погба бесплатно вернется в «Юве»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Свинов — в «Факеле»

По данным «СЭ», «Факел» и «Спартак» договорились об аренде вратаря красно-белых Ильи Свинова. Срок соглашения составит один сезон. В договор включен пункт о возможности возвращения голкипера в зимнее трансферное окно.

Напомним, 21-летний игрок перешел из «Факела» в «Спартак» зимой 2022 года. За основной состав москвичей футболист не провел ни одного матча.

Левандовски близок к «Барселоне»

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время перейдет в «Барселону». Как сообщает источник, поляк уже договорился с каталонцами о деталях личного контракта. Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года. Клубам осталось согласовать лишь сумму сделки.

До этого отмечалось, что форвардом интересовались «Реал», «ПСЖ» и «Челси». В прошедшем сезоне 33-летний игрок принял участие в 34 матчах бундеслиги, забил 35 мячей и отдал три голевые передачи.

«МЮ» охотится за Де Йонгом

По информации Diario Sport, полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед». Клубы уже договорились о сумме трансфера — она составит 80 миллионов евро. В переходе заинтересован главный тренер англичан Эрик тен Хаг. Коуч лично уговаривает хавбека перейти в «МЮ».

Нынешний контракт голландца действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 32 матчах ла лиги, забил три гола и отдал три ассиста.

«Тоттенхэм» следит за Лукаку

Как сообщает Corriere dello Sport, нападающий «Челси» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «Тоттенхэма», где может воссоединиться с Антонио Конте. Форвард — одна из главных трансферных целей «шпор». Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. В «Челси» 29-летний игрок перешел в августе 2021 года за 115 миллионов евро.

За Погба охотятся три европейских топ-клуба. «Юве» — фаворит

По информации RMC Sport, экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, покинувший клуб в статусе свободного агента, может вернуться в «Ювентус». Как сообщает источник, туринцы уже достигли с 29-летним игроком устного соглашения о переходе. Напомним, в 2016 году «Юнайтед» купил француза у туринцев за 105 миллионов евро. При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, когда также перешел из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Помимо «Ювентуса», хавбеком интересуются «Реал» и «ПСЖ». Рыночная стоимость француза, по данным Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро. В прошедшем сезоне Погба провел в АПЛ 20 матчей, забил один гол и отдал девять ассистов.