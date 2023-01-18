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Сегодня, 08:30

Черышев может оказаться в России, «Зенит» ищет защитника, «Арсенал» хочет Хвичу

Матвей Морозов
Корреспондент
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Денис Черышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» в поисках еще одного защитника

Как стало известно «СЭ», в ходе нынешнего периода дозаявок «Зенит» может не ограничиться заключением пятилетнего контракта с 19-летним защитником Робертом Ренаном, который ранее выступал за «Коринтианс».

Чемпионы России ищут еще одного футболиста такого же амплуа. Причем на этот раз не только на южноамериканском рынке, но и на других — в том числе, активно на европейском.

Напомним, зимнее трансферное окно в РПЛ будет открыто до 22 февраля.

Роберт Ренан. Вместо Ловрена — юный бразильский левша. Роберт Ренан — новый защитник «Зенита»

Хвича — в АПЛ?

По информации Tuttomercatoweb, полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Арсенале». Как сообщает источник, лондонский клуб ищет варианты усиления левого фланга атаки после срыва сделки по Михаилу Мудрику, перешедшего в «Челси».

Также сообщается, что руководство итальянского клуба не хотело бы отпускать грузинского хавбека, так как считает его одним из лидеров команды. Единственный вариант заполучить Хвичу — направить предложение от 100 миллионов евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года.

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Тавареш станет игроком «Спартака»

Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в «Спартак», утверждает Metaratings. Красно-белые улаживают последние детали по трансферу.

Как сообщает источник, 21-летний португалец пройдет медицинское обследование в Москве до конца этой недели. При этом отмечается, что существуют технические сложности с графиком платежей. Хотя с самим защитником уже согласован личный контракт.

Тавареш является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразной связки колена. В прошлом сезоне португалец выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды.

Томаш Тавареш. Играл с Чаловым под руководством Абаскаля и громил «Зенит» в Лиге чемпионов. Кто такой Томаш Тавареш, которого хочет приобрести «Спартак»

Черышев может оказаться в РПЛ

По данным Sport24, полузащитником «Венеции» Денисом Черышевым интересуются два клуба РПЛ. «Черышев снова получил повреждение, чем расстроил руководство «Венеции» и тренерский штаб. В клубе ищут пути решения исходя из времени восстановления игрока. Одним из вариантов является продажа травматичного футболиста в клуб РПЛ, где игроком интересуются «Торпедо» и «Сочи», — утверждает источник.

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник вышел на замену в контрольном матче против леверкузенского «Байера» и провел на поле около 30 минут. В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев провел 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Денис Черышев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Денис Черышев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Барселона» обменяет Депая на Карраско?

Как сообщает Goal, полузащитник «Атлетико» Янник Карраско дал согласие на переход в «Барселону» в рамках сделки по обмену на Мемфиса Депая. Ранее сообщалось, что голландец уже согласовал контракт с «Атлетико».

По информации издания, руководство мадридского клуба не хочет расставаться с Карраско, так как считает его одним из основных игроков команды.

Действующее соглашение бельгийца с «Атлетико» рассчитано до 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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