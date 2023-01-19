«Спартак» расторг контракт с Мевлей, «Бешикташ» сделает новое предложение по Баринову
«Реал» назвал слухами информацию об интересе к Сперцяну
В пресс-службе мадридского «Реала» ответили на слухи о заинтересованности в переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Сожалеем, но мы не комментируем слухи», — заявили «СЭ» в клубе. Ранее информация об интересе «Реала» к футболисту появилась на портале Transfermarkt.
Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.
«Бешикташ» ведет Баринова
Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере полузащитника Дмитрия Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе. Железнодорожники отклонили первое предложение турков из-за скромных финансовых условий. «Бешикташ» планирует увеличить сумму трансфера, а также включить дополнительный пункт в контракт игрока, который позволит «Локомотиву» вернуть Баринова на особых финансовых условиях. Клубы продолжают вести переговоры, несмотря на намерение «Локомотива» сохранить капитана команды.
26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил один гол и сделал одну результативную передачу в 20 матчах железнодорожников во всех турнирах. Transfermarkt оценивает футболиста в девять миллионов евро.
Зоммер перешел в «Баварию»
По информации журналиста Фабрицио Романо, голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер в скором времени подпишет контракт с «Баварией», которая ищет замену травмированному Мануэлю Нойеру. Как сообщает источник, сумма сделки составит 8 миллионов евро + 1,5 миллиона в виде бонусов. Соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2025 года.
В текущем сезоне 34-летний швейцарец пропустил 19 голов в 15 матчах за «Боруссию», отыграв четыре встречи на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.
Мевля ушел из «Спартака»
«Спартак» объявил о расторжении контракта с защитником Михой Мевлей, сообщает пресс-служба команды.
Сотрудничество было прервано по обоюдному согласию сторон. Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Кварацхелия попал в сферу интересов «Манчестер Сити»
По информации Daily Mail, «Манчестер Сити» следит за грузинским футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Как сообщает источник, футболист привлек внимание английского клуба своей игрой в текущем сезоне серии А и Лиги чемпионов.
Хвича выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне 21-летний грузин провел за неаполитанцев 20 матчей, забил девять мячей и отдал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.