«Локомотив» определился с заменой Баринову, звезда «ПСЖ» едет в Саудовскую Аравию

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Нкунку станет игроком «Челси»

Спортивный директор «Лейпцига» Макс Эберль в интервью Bild подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за Нкунку около 60 миллионов евро.

25-летний француз в текущем сезоне провел в составе «Лейпцига» 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Кристофер Нкунку. Фото Global Look Press

«Локомотив» может подписать Лайдуни

В агентстве World in Motion, которое представляет интересы полузащитника «Ференцвароша» Аисса Лайдуни, подтвердили интерес «Локомотива» к футболисту.

«Да, мы знаем о том, что «Локомотив» интересуется Лайдуни», — заявили «СЭ» в агентстве.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Локомотив» проявляет предметный интерес к 26-летнему опорному полузащитнику, который был признан лучшим в составе сборной Туниса в двух из трех ее матчей на ЧМ-2022.

Намерения железнодорожников связаны с возможным переходом в «Бешикташ» Дмитрия Баринова. Вопрос пока окончательно не решен, так как стороны не сошлись в цене: москвичи хотели бы выручить около 6 миллионов евро, турки пытаются снизить сумму. Возможный прогресс в переговорах может наступить в ближайшие дни.

Черышев может оказаться в РПЛ

Спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли рассказал «СЭ» о возможном трансфере полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в российский клуб.

«У Черышева есть предложения из России. Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды», — сообщил Антонелли.

Из-за травмы Черышев пропустил весь декабрь. 7 января российский полузащитник сыграл в контрольном матче против леверкузенского «Байера», проведя на поле меньше тайма.

В текущем сезоне в составе «Венеции» Черышев отыграл 10 матчей в серии Б, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Денис Черышев. Фото Global Look Press

Салах встречался с боссом «ПСЖ», но обсуждался не трансфер

По информации журналиста Исмаэля Махмуда, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встретился с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Это произошло после недавнего матча «красных» против «Брентфорда» (1:3) в рамках АПЛ. При этом источник отмечает, что встреча связана не с возможным трансфером футболиста в «ПСЖ», а с потенциальной покупкой «Ливерпуля» представителями Катара. Ранее сообщалось, что американская компания Fenway Sports Group (FSG) выставила «Ливерпуль» на продажу. Инвестиционная компания DIC готова приобрести английский клуб за 4,3 миллиарда фунтов стерлингов.

«Аль-Наср» ведет Наваса

По информации Marca, вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает источник, «Аль-Наср» уже вступил в переговоры с Навасом. Отмечается, что Кейлор является первым кандидатом на замену травмированному Давиду Оспине.

36-летний голкипер может согласиться на переход, поскольку проиграл конкуренцию за место в основном составе «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

Навас присоединился к «ПСЖ» в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 1 матч и пропустил 1 мяч.