«Просто избавьтесь от него». Фанаты «Аякса» будут рады переходу Промеса в «Спартак»

Болельщики в Амстердаме требуют продать Квинси Промеса, который «не приносит команде пользу, мешает развиваться молодым игрокам, бьет по репутации клуба и играет не за мешок мятной лакрицы».

«Хуже Промеса быть невозможно»

Обсуждаемый трансфер Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» — это тот редкий случай, когда болельщики обоих клубов с нетерпением ждут, когда стороны уже уладят последние детали.

Промес неожиданно для многих оказался в стартовом составе «Аякса» на матч с «Виллемом II » (3:1). Правда, уже в перерыве его заменили на Душана Тадича, и болельщики поддержали это решение.

«Хуже Промеса быть невозможно, — писали фанаты в Twitter . — «Спартак» давал за него 10 миллионов?! А можно вернуться и принять это предложение?»

Во втором тайме уже замененный Промес дал еще один повод пнуть себя в соцсетях: он улыбался на скамейке запасных, когда соперник сравнял счет.

Каждая новость о переговорах по трансферу Промеса вызывает бурное обсуждение. Голландские болельщики говорят в основном о трех вещах: о деньгах, об уголовном деле и том факте, что Промес начал переговоры со «Спартаком» за спиной у «Аякса».

Расклад примерно такой: восемь из десяти болельщиков выступают за продажу Промеса, один придерживается нейтралитета, и находится один противник ухода Квинси. Вот самый характерный комментарий за расставание с Квинси на Voetbalzone.nl . «Просто избавьтесь от него, — пишет болельщик с ником FCB_Catalunya . — Промес безнадежно не в форме, и не похоже, что он сможет ее набрать. К тому же он занимает место более молодых игроков и мешает им развиваться. И не забывайте, что может быть заведено уголовное дело, для «Аякса» это большой удар по репутации. Есть прекрасная возможность избавиться от него, и ей нужно воспользоваться».

Рассуждения противников ухода Промеса выглядят примерно так. «Ну да, просто избавиться от Промеса. А потом? — задается резонным вопросом Soccerfan1. — На флангах у нас есть Антони и Давид Нерес, но они оба были травмированы. И что дальше? Снова Лабиад (центральный полузащитник. — Прим. «СЭ») в роли правого нападающего? Если Промес уйдет, то у нас точно не будет приличных флангов. В форме или нет, он нам нужен».

«Промес играет не за мешок мятной лакрицы»

Mitea007: «Промес мало что дает этому «Аяксу», но, как я понимаю, «Аякс» не хочет отпускать его за 10 миллионов, тем более что он пришел за 15-16 миллионов. Надеюсь, что «Спартак» добавит еще пару миллионов и добьется своего».

BME12: «Да, за него заплатили 16 миллионов, но сейчас 10 миллионов — это отличный вариант. Промес играет ужасно, он стал на два года старше и не выступает за сборную постоянно».

Burwatti: «10 миллионов — это рыночная сумма. Кроме того, вы разгружаете значительную часть зарплатного фонда, потому что Промес играет в футбол не за мешок мятной лакрицы».

MessiBazoer: «Соглашайтесь на любую сумму свыше 8 миллионов».

DaveKattenberg: «В «Спартаке» совершенно безумны, если готовы предложить больше. С другой стороны, в этом мире уже происходили и более безумные вещи. Это был бы еще один топовый трансфер от Марка Овермарса».

«Он вредит репутации клуба

Dutchgio: «Промес совершенно не в форме, над его головой до сих пор висит уголовное дело. Независимо от того, сделал он это или нет, осужден он или нет, это вредит клубу. Не могу представить, чтобы «Аякс» отказался от возможности избавиться от него».

PaulR_1982: «Понятно, что еще ничего не доказано. Но ведь есть возможность упростить ситуацию. Почему бы ей не воспользоваться».

LeidsdeHood: «Я не знаю, чем закончится это дело, но «Аяксу» точно не нужны все эти разговоры. В Москве это никого не волнует, как мы видим».

«Похоже на удар в спину»

gomes1psv: «Вот ведь придурок! Сначала нарушил самоизоляцию, потом чуть не зарезал своего кузена, а теперь ведет переговоры за спиной у своего клуба? Мало «Аяксу» головной боли? Конечно, нужно от него избавляться!»

I.arsenal.R: «Похоже на удар в спину. Отпустите этого парня. Если можно получить за него 10 миллионов, то я не стал бы думать дважды. Таких денег за него больше никто не предложит».