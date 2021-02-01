Промес все ближе к «Спартаку», у Миранчука новый украинский одноклубник

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«Аякс» нашел замену Промесу

В воскресенье голландское издание AD сообщило, что «Спартак» достиг значительного прогресса в переговорах с «Аяксом» о переходе 29-летнего нападающего Квинси Промеса. В понедельник в Голландии закроется трансферное окно, но отпустить форварда амстердамцы смогут и позже. А пока — они нашли замену Промесу в Испании.

Out: Quincy Promes

In: Oussama Idrissi



Happy with the deal Ajax fans? pic.twitter.com/zQxekS6PNi — Dutch Football (@FootballOranje_) January 31, 2021

По информации Voetbal International, форвард «Севильи» Уссама Идрисси перейдет в «Аякс». Клуб из Амстердама возьмет 24-летнего марокканца в аренду. Это ускорит процесс переезда Промеса в Москву. «Спартак» хотел бы закрыть сделку как можно раньше.

У Миранчука еще один конкурент

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко вот-вот станет игроком «Аталанты». Бергамский клуб видит в 24-летнем хавбеке замену перешедшему в «Севилью» Алехандро Гомесу. Трансфер уже подтвердил главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Коваленко? Это операция, которую провел клуб, — цитирует тренера Tutto Atalanta. — Он мог перейти как свободный агент летом, но прибудет сейчас и начнет интегрироваться в команду».

24-летний украинец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Шахтер» и забил четыре мяча. Его основная позиция — «десятка».

ЦСКА продолжает поиски форварда

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Лис Муссе входит в сферу интересов ЦСКА, утверждает Sheffield United News со ссылкой на The Sun.

24-летний француз в этом сезоне не может закрепиться в основном составе, проведя в АПЛ только шесть матчей. Также в прошлом году он попал в аварию, чем вызвал недовольство руководства клуба. «Шеффилд» идет в премьер-лиге на последнем месте. В случае вылета команды нападающий рискует сильно потерять в зарплате.

Контракт Муссе с «Шеффилдом» рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Защитник «Бордо» Вукашин Йованович входит в сферу интересов «Динамо». На 24-летнего серба также претендуют «Лорьян», «Кадис» и «Брага», сообщает WebGirondins со ссылкой на L'Equipe. Йованович перешел в «Бордо» в 2017 году из «Зенита». В России он выступал только за вторую команду клуба из Санкт-Петербурга.

Контракт Йовановича истекает летом 2021 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 2 миллиона евро. В этом сезоне он не провел ни одного матча в составе «Бордо».

Хедира согласовал контракт с «Гертой»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира продолжит карьеру в «Герте», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter. По его информации, 33-летний немец подпишет контракт с клубом из Берлина сроком на 2,5 года.

Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2020/21 он ни разу не выходил на поле.